走私中國冷凍烤鰻 華男承認摻添加劑

波莫那華男認罪走私不安全的中國冷凍鰻魚產品。（圖：美國司法部提供）

聯邦官員6月5日宣布，波莫那市（Pomona）一華裔男子認罪走私中國冷凍烤鰻魚。該產品曾被拒絕進入美國市場，華男和他的食品批發公司已向聯邦法院認罪。

聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）指出，現年41歲的方盛翔（音譯，官方名Kevin Sheng Hsiang Fang） 及其在工業市（City of Industry）的食品批發公司永昌貿易 (Yong Chang Trading Co，音譯；也稱Heng Xing Foods 恆興食品，音譯），5月31日承認走私和將摻假食品引入州際貿易的指控。根據其姓名和所經營的事業，方盛翔應為華裔男子。

方盛翔是中國冷凍烤鰻魚的進口商，這起刑事案件源於其公司進口的一批中國冷凍烤鰻魚，該鰻魚經聯邦食品暨藥物管理局（FDA ）抽樣檢測 後發現，並不適合供給消費者食用，存在安全問題，因此FDA拒絕該鰻魚被引進美國。

根據相關法院文件，方盛翔承認他在知情的前提下，將已被拒絕進口的中國冷凍烤鰻魚走私入美。同時，方盛翔使用新的入境信息將違規鰻魚和其他鰻魚混在一起以逃避檢測。

方盛翔將於8月14日由聯邦法官Percy Anderson宣判，由於他認罪，最高將面臨21年監禁。

方盛翔在認罪時承認他的走私行為，以及承認該鰻魚產品摻雜了龍膽紫（Gentian Violet）、退色結晶紫（Leucogentian Violet）和孔雀石綠（Malachite Green）等不安全藥物。根據FDA和相關報導，這些添加劑很可能導致海鮮的代謝物殘留在食物裡，增加食物病菌風險。此外，長期接觸孔雀石綠和龍膽紫，有患癌的風險。

FDA 刑事調查辦公室洛杉磯 辦事處負責人Robert M. Iwanicki 表示，「這起事件提醒我們，食品進口商負有責任確保美國消費者的食品安全。我們將繼續追究那些通過在美國市場銷售摻假食品而危及公眾健康的人，並將其繩之以法。」

國土安全部調查局（Homeland Security Investigations）駐洛杉磯探員Eddy Wang在聲明中表示，方盛翔故意將受污染的產品帶入美國市場，完全無視美國消費者的健康和安全。

聯邦檢察官Martin Estrada表示，「禁止走私旨在保護消費者的權益，我們致力於與執法夥伴合作，保護美國人民免受不安全食品的危害，並確保美國的食品供應安全。」

這起案件經由FDA、國土安全部調查局、以及美國魚類及野生動物保護局(Fish and Wildlife Service)聯合調查。