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產物保單紛停售 加州山區房價承壓

編譯吳日君╱5日綜合報導
消息傳出，加州最大產物保險公司State Farm與Allstate停止在加州新房產物保單。房地產經紀人認為，未知保險公司退出加州、對房價的潛在影響；但在聖他克魯茲山區，保險公司退出加州的影響，卻較為緊張，尤其考慮到持續存在的野火風險。(Getty Images)
消息傳出，加州最大產物保險公司State Farm與Allstate停止在加州新房產物保單。房地產經紀人認為，未知保險公司退出加州、對房價的潛在影響；但在聖他克魯茲山區，保險公司退出加州的影響，卻較為緊張，尤其考慮到持續存在的野火風險。(Getty Images)

有消息傳出，加州最大產物保險公司State Farm與Allstate停止在加州新房產物保單。因此，購屋者可能遇上保險費上漲情況，並更難以找到涵蓋保險範圍的保險公司。不過，聖他克魯茲(Santa Cruz)山區與聖塔羅莎(Santa Rosa)地區房地產經紀人認為，未知保險公司退出加州對房價的潛在影響，尤其是在火災多發地區，房屋庫存低，需求仍高。

聖塔羅莎「Prosper」房地產團隊經佛蘭卡維拉(Logan Francavilla)表示，隨著利率上漲，房地產動能放緩，但是，仍可見到許多報價高於要價的房地產交易。

加州法律並不要求房主保險，但大多數貸款要求將保險作為獲貸條件。2017年塔布斯大火(Tubbs Fire)在聖塔羅莎造成破壞，當時欲找到願意為大部分房屋承保的保險公司，並不困難。新房主現在需要更多搜尋、願意在沒有保險公司State Farm情況下支付更高保費。然而，在聖他克魯茲山區，房地產經紀人對保險公司退出加州的潛在影響，卻較為緊張，尤其考慮到持續存在的野火風險。

房地產經紀人哈斯理(Tim Huxley)指出，State Farm及Farmers Insurance先前為僅有兩家仍提供山區房屋保單的著名保險公司，但只有前者提供涵蓋火災保險的傳統計畫。Farmers Insurance通常要求聖他克魯茲山區買屋者購進由州府提供的「FAIR」計畫火災保險，涵蓋其他保險公司拒絕承保的高風險火災區域。

哈斯理估算，針對聖他克魯茲100萬元房子，包括火險在內的傳統保單、通常為每月150元，FAIR計畫最高可達每月600元。若沒有State Farm保險作為新房主的選擇，山區房屋必須承保FAIR計畫。

自7月開始，新房也將被要求在售屋地點進行化糞池系統檢查，給買房帶來額外費用，形成「雙重打擊」，尤其重創首次購屋者。由於購房成本增加，購屋者不得不考慮購買較小或屋況較舊的房屋。房地產經紀人認為，高額保費可能代表山區房屋報價將減少，從而給房價帶來下行壓力。

不過，有房地產經紀人認為，洛斯蓋圖(Los Gatos)山區房市將維持強勁。當地房價中位數為140萬元，每年5000-6000元的保費，不會成為買房障礙。由於供應不足與穩定高需求，房價或銷量不會有太大變化，即使增加更高保費。他們認為，總會有人能付得起。

保險 房地產 加州

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