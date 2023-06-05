好萊塢電影人：串流內容獨家才是利器

好萊塢資深電影人穆曉澄。（記者楊青／攝影）

美國各大串流媒體進入戰國時代，日益激烈的競爭和人們只能負擔一定訂閱費的現實，讓各家串流媒體平台開始進行整合調整，Prime Video、Netflix 和Apple TV Plus等平台紛紛調高訂閱費用，其中Netflix尤其狠厲，率先打擊共享帳戶。好萊塢 資深電影 人穆曉澄表示，縱觀Netflix前世今生，渠道做內容，就是要掌握內容的獨家性，吸引用戶的利器始終是內容為王。

曾經擔任華納發行部經理也曾做過阿里巴巴大文娛美國代表的穆曉澄表示，Netflix誕生於1997年，作為錄影帶和DVD的租賃平台，最初並不生產內容，而是好萊塢電影的發行平台。錄影帶和DVD是無法限制其分享給他人，所以其初衷就是和親朋分享。隨著技術的發展，好萊塢家庭娛樂因為盜版和數位化收入下降，Netflix成為其重要收入渠道。但是訂閱數增加導致租賃費用也會漲價，這對Netflix來說不是可行的長期商業模式，所以在十年前，Netflix開始原創模式，一部「紙牌屋」名動天下，也導致其和好萊塢關係變成競爭關係，Netflix從發行渠道變成內容生產商。

穆曉澄表示，在全球擁有兩億多用戶的Netflix現在也碰到瓶頸，串流媒體平台日益增加，其用戶的紅利優勢沒有了，面臨製作成本和行政成本高昂的壓力，要想辦法節源。在發展早期，追求用戶增加，政策比較寬鬆，現在自製內容作為主營業務，並且是獨家專屬，其他平台看不到。對內容的掌控讓它有底氣要求客戶只能訂閱其平台，即使實施打擊密碼，其用戶基數很大，少量用戶流失是可接受的。

串流媒體平台從技術上複製很容易，但是內容無法複製，未來串流媒體平台趨勢是，用戶不是所有平台都去訂閱，而是根據其需求和平台特色選三四個固定平台，然後在各個平台之間跑來跑去，誰的內容好停留時間就久一些。但是作為平台依然要貫徹超級市場理論，市場需要琳瑯滿目、提供足夠多的內容選擇。現在各大平台都在花大錢搭建平台和內容儲備，以華納為例，其有HBO和大量電視劇，在他離開華納時，華納有6700部電影和幾十萬集電視劇。未來幾大平台也許會整合，但是不會形成壟斷。