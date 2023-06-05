Netflix打擊密碼共享 遭諷促家庭團聚
2017年Netflix說「愛就是共享密碼」，2023年Netflix說「一家人要住在一起才能共享密碼」。串流媒體平台「網飛」（Netflix）打擊密碼共享行動在5月下旬蔓延到美國地區。不住在同一地址的親友若想共享帳戶，被要求為每增加一人每月加收7.99元，此舉引發不少華人用戶不滿，有人吐槽說，此舉的用意真的是讓「家庭團聚」。
和朋友分享網飛密碼的江先生，近日發現登錄網飛提示和其他成員不是一個IP地址，他選擇旅行選項，之後屏幕顯示要取得在這個設備上收看影片的代碼，而代碼發送到主用戶人的郵箱，且代碼存活時間只有15分鐘。他表示，之前看新聞就有預感，但沒想到來的這麼快。本來和四個朋友分攤，每月每人五元是很好的選擇，現在只能自立門戶，「免廣告」方案最便宜也要每月10元，因此不會按月購買會員，而是看內容決定。
對於網飛此舉，有人反對、也有人不以為然。有華人表示，有誰一個IP地址會需要四個屏幕，過去網飛好劇多，現在雖出了不少電影電視劇，但多數是工業流水線品質，一個月能看的劇撐死也就一兩部，紀錄片也不行，他付了月費但過去幾個月一部戲都沒看，實在不值得為了偶爾一兩部劇每個月多花好幾十元。也有華人吐槽說，孩子如成年去外地之後就不算家庭成員了，網飛這樣等於是要求家庭成員必須住在一起，促進家庭團聚。
不過也有人認為一個IP地址分成四個屏幕也實用，華人李女士表示，她和老公經常都是各自ipad和手機換著看，一家人每個人看的東西不一樣，個性化推薦也不一樣，所以她還是會繼續訂閱。
還有華人專門向網飛客服表達對此舉的不滿，但是面臨行政成本過高壓力的網飛，鐵了心要打擊密碼共享。Netflix在23日開始向它認定違規的人寄發電郵，還向主要帳戶持有者發出電郵。借用登入名稱者若嘗試登入會收到更新訊息，告知如何改用自己的帳戶。在外旅行者仍可使用Netflix帳戶，但須每31天從主要地址登入一次，才能避免被標記。
網飛截至2023年初全球擁有超過2億3200萬訂閱者，但是有一億人使用其服務卻未付費，這讓網飛無法忍受，去年開始在其他國家地區測試打擊密碼共享措施，如今輪到美國。
除了看盜版，如果想以較低的成本（或在某些情況下免費）獲得服務的方法， 是尋找來自互聯網服務提供商、電視／智能設備公司和手機提供商的Netflix捆綁包。如T-Mobile 用戶可通過該公司的Netflix on Us優惠獲得許多Netflix福利。不過要注意，目前尚不清楚Netflix是否會通過第三方提供商，提供每月6.99元的標準廣告版。
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