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Netflix打擊密碼共享 遭諷促家庭團聚

記者張宏／洛杉磯報導
Netflix在全球打擊共享用戶， 目前輪到美國地區用戶。（網飛截圖）
Netflix在全球打擊共享用戶， 目前輪到美國地區用戶。（網飛截圖）

2017年Netflix說「愛就是共享密碼」，2023年Netflix說「一家人要住在一起才能共享密碼」。串流媒體平台「網飛」（Netflix）打擊密碼共享行動在5月下旬蔓延到美國地區。不住在同一地址的親友若想共享帳戶，被要求為每增加一人每月加收7.99元，此舉引發不少華人用戶不滿，有人吐槽說，此舉的用意真的是讓「家庭團聚」。

和朋友分享網飛密碼的江先生，近日發現登錄網飛提示和其他成員不是一個IP地址，他選擇旅行選項，之後屏幕顯示要取得在這個設備上收看影片的代碼，而代碼發送到主用戶人的郵箱，且代碼存活時間只有15分鐘。他表示，之前看新聞就有預感，但沒想到來的這麼快。本來和四個朋友分攤，每月每人五元是很好的選擇，現在只能自立門戶，「免廣告」方案最便宜也要每月10元，因此不會按月購買會員，而是看內容決定。

對於網飛此舉，有人反對、也有人不以為然。有華人表示，有誰一個IP地址會需要四個屏幕，過去網飛好劇多，現在雖出了不少電影電視劇，但多數是工業流水線品質，一個月能看的劇撐死也就一兩部，紀錄片也不行，他付了月費但過去幾個月一部戲都沒看，實在不值得為了偶爾一兩部劇每個月多花好幾十元。也有華人吐槽說，孩子如成年去外地之後就不算家庭成員了，網飛這樣等於是要求家庭成員必須住在一起，促進家庭團聚。

不過也有人認為一個IP地址分成四個屏幕也實用，華人李女士表示，她和老公經常都是各自ipad和手機換著看，一家人每個人看的東西不一樣，個性化推薦也不一樣，所以她還是會繼續訂閱。

還有華人專門向網飛客服表達對此舉的不滿，但是面臨行政成本過高壓力的網飛，鐵了心要打擊密碼共享。Netflix在23日開始向它認定違規的人寄發電郵，還向主要帳戶持有者發出電郵。借用登入名稱者若嘗試登入會收到更新訊息，告知如何改用自己的帳戶。在外旅行者仍可使用Netflix帳戶，但須每31天從主要地址登入一次，才能避免被標記。

選擇旅行選項後屏幕顯示要取得在這個設備上收看影片的代碼才能觀看。（網飛截圖）
選擇旅行選項後屏幕顯示要取得在這個設備上收看影片的代碼才能觀看。（網飛截圖）

網飛截至2023年初全球擁有超過2億3200萬訂閱者，但是有一億人使用其服務卻未付費，這讓網飛無法忍受，去年開始在其他國家地區測試打擊密碼共享措施，如今輪到美國。

除了看盜版，如果想以較低的成本（或在某些情況下免費）獲得服務的方法， 是尋找來自互聯網服務提供商、電視／智能設備公司和手機提供商的Netflix捆綁包。如T-Mobile 用戶可通過該公司的Netflix on Us優惠獲得許多Netflix福利。不過要注意，目前尚不清楚Netflix是否會通過第三方提供商，提供每月6.99元的標準廣告版。

網飛每月不同計畫收費。（網飛截圖）
網飛每月不同計畫收費。（網飛截圖）

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