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驕傲遊行 眾議員趙美心相挺 高喊繼續抵制反LGBTQ法案

記者王若然／蒙特利公園市報導
國會議員趙美心（右二）為主辦單位頒發賀狀。（記者王若然／攝影）
國會議員趙美心（右二）為主辦單位頒發賀狀。（記者王若然／攝影）

國會眾議員趙美心（Judy Chu）3日參加聖蓋博谷驕傲遊行聯歡節活動，她說，會繼續努力抵制反LGBTQ的國會法案，包括教科書上對於LGBTQ群體歷史內容的審查，企圖禁止小學至大學期間變性女學生參加體育競賽的法案。

影音：記者王若然／拍攝

第三屆聖蓋博谷驕傲遊行聯歡節（3rd Annual SGV Pride & Parade Festival）3日在阿罕布拉及蒙特利公園市舉行。該活動包括健走和聯歡節兩部分，旨在慶祝LGBTQ群體，以及推廣和保護該群體的權益。

該活動由蒙市市府、阿市市府以及阿罕布拉教師協會（Alhambra Teachers Association）主辦。「聖谷及東邊男女童子軍俱樂部」也參與了當天的活動。上午約9時15分，民眾在阿罕布拉市的馬凱博（Mark Keppel HS）集合，行走約1哩，至蒙市的巴恩斯公園（Barnes Park）。巴恩斯公園上午則舉辦了熱鬧的聯歡節。蒙市、阿市市府、消防局、警局、華埠服務中心、LGBTQ非營利組織在此設立攤位，還有小禮品贈送。

第三屆聖蓋博谷驕傲遊行聯歡節在蒙市巴恩斯公園舉行。（記者王若然／攝影）
第三屆聖蓋博谷驕傲遊行聯歡節在蒙市巴恩斯公園舉行。（記者王若然／攝影）

參與了當天活動的民選官員包括國會眾議員趙美心（Judy Chu），加州眾議員方樹強（Mike Fong），蒙特利公園市市長Jose Sanchez，副市長黃泰平（Thomas Wong）、市議員羅霈霆（Henry Lo）、吳紹榮（Vinh T. Ngo），阿罕布拉市市長Adele Andrade，市議員Sasha Renee Perez和市議員Jeffrey Koji Maloney。洛縣政委員蘇麗絲（Hilda L Solis）代表、前加州眾議員伍國慶（Mike Eng)也到場支持。

蒙市府為聖谷第一個變性女性民選官員、教育業者Bobbie Bruesch頒發了賀...
蒙市府為聖谷第一個變性女性民選官員、教育業者Bobbie Bruesch頒發了賀狀。（記者王若然／攝影）

趙美心在現場發表講話，「我們要一起努力用友善和包容來接納跨性別孩子。有研究顯示，增加人與人的連結和交流可以大幅度降低這些孩子的自殺率。」趙美心說，很高興看到阿罕布拉學區的教師和教委們給孩子空間，明白LGBTQ+的孩子需要有安全的成長環境。

方樹強說，「每個人有權做自己，有權愛自己愛的人。」他說，這是LGBTQ+慶祝的活動，不過提倡他們的權益仍任重道遠。最近一年，全國有超過400個反LGBTQ+的提案產生，「我們要持續抵制這些法案。」

第三屆聖蓋博谷驕傲遊行聯歡節在蒙市巴恩斯公園舉行。（記者王若然／攝影）
第三屆聖蓋博谷驕傲遊行聯歡節在蒙市巴恩斯公園舉行。（記者王若然／攝影）

LGBTQ 阿罕布拉 眾議員

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