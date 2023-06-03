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加州財務長馬世雲 宣布競選副州長

記者趙健／洛杉磯市報導
加州財政部長馬世雲（前排右六）宣布競選副州長，力爭成為該州首位亞裔副州長、第二位女性副州長。（圖：競選辦公室提供）
加州財政部長馬世雲（前排右六）宣布競選副州長，力爭成為該州首位亞裔副州長、第二位女性副州長。（圖：競選辦公室提供）

第34任加州財務長馬世雲（Fiona Ma）日前正式宣布競選2026年的加州副州長。若成功當選，她將成為加州歷史上首位由選舉產生的亞裔副州長，也是第二位當選的女性副州長。

馬世雲表示，憑藉超過二十年的公職經驗，她有獨特的資質成為加州第二高級選舉官員，屆時她將繼續改善加州的住房供應、環境、教育系統和經濟的問題。同時她說，在實現雄心勃勃的氣候變化和能源目標、消除不公平現象、吸引更高質量的工作機會、擴大醫療、 住房和教育的機會方面，加州需要經過驗證的領導力。

馬世雲是一名民主黨黨員和註冊會計師（CPA），如果當選，她還將成為該州歷史上首位當選的有註冊會計師背景的副州長。她說：「我致力於確保加州保持經濟領導地位和強大的實力、投資於小型企業、家庭企業作為我們成功基石的加州人民。」

馬世雲現年57歲，自2019年以來擔任加州第34任財務長，是該職位上首位有色人種女性和首位女性註冊會計。馬世雲曾於2015年至2019年擔任加州稅務平衡委員會成員，2006年至 2012年擔任加州議會成員。在擔任臨時議長之前，她曾擔任加州議會多數黨副主席，並在州預算危機期間建立了聯盟，通過了保護公共教育和環境、擴大醫療保健機會的開創性立法。

馬世雲辦公室每年處理2.5兆元年度支付資金，並為政府的投資組合和帳戶提供透明度和監督，還對州盈餘資金提供監督。她負責監督一投資組合，目前平均超過2,000億元，其中相當大一部分是由加州2,200多個地方政府擁有的。

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