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飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

記者張宏／洛杉磯報導
南加華人尤女士50年結婚紀念日邀請台灣哥嫂一起參加阿拉斯加郵輪行程慶祝，結果喜事變噩夢。（取材自pexels）
南加華人尤女士50年結婚紀念日邀請台灣哥嫂一起參加阿拉斯加郵輪行程慶祝，結果喜事變噩夢。（取材自pexels）

南加華人尤女士50年結婚紀念日，邀請台灣家人一起參加阿拉斯加郵輪行程慶祝，結果喜事變噩夢，郵輪公司幫忙預訂郵輪出發日當天的機票，遇到飛機超載，尤女士的嫂子和另兩名同行的台灣遊客被迫下飛機，尤女義氣地頂替嫂子下飛機，結果三個人錯失郵輪起航時間。

雖然時隔半個多月，但是尤女士提到此事還是很氣憤。她說，今年是他們夫妻50年結婚周年，邀請台灣哥嫂還有台美兩地親朋30多人一起在郵輪上慶祝。她半年前就訂好郵輪，且選擇直接向郵輪公司訂飛機票。出發日當天5月11日，他們一早從洛杉磯出發準備飛溫哥華，以便參加當天八日的阿拉斯加郵輪之旅。

她說，不料當天他們計畫乘坐的航班超賣，航空公司選擇三名旅客不能上飛機，其中一人是她的嫂嫂，為讓嫂嫂先上飛機，她選擇搭下班飛機。另兩名乘客是第一次來美國的劉姓夫妻。當天溫哥華有兩艘遊輪出發去阿拉斯加，導致飛溫哥華的飛機班班客滿，三人根本搭不上任何飛候補溫哥華的班機。

尤女士表示，事後她委託代理和郵輪公司洽談理賠事宜，目前郵輪公司口頭答應，處理辦法是退還相關費用。但是她希望郵輪公司也能賠償她未能上船過結婚紀念日引發的各種損失。

一名搭乘過二十多次郵輪的友人建議她說，當天搭飛機上郵輪風險很大，以前都是提前到出發地待上幾天，在當地玩一玩，上船當天就可從容不迫的前往登船，才不會耽誤旅遊行程。尤其阿拉斯加每年5月到10月期間，在上船時間有七、八千人擠在港口大樓，一排排的人龍好像沒有盡頭，至少要花三個小時才能上船。

多年擔任旅行社郵輪部經理的Jason Siu表示，他們一般不建議客人預訂郵輪出發日當天的機票，減少因為飛機原因無法上船的風險。如果機票是郵輪公司幫忙預訂，建議直接和郵輪公司機票部門討論賠償問題。郵輪公司賠償方式多數是給點數（Credit）。不過客人維權不乏成功案例，之前有客人在歐洲因為接駁問題導致行程受影響，最後額外賠償客人當地酒店和機票的費用，且還提供下一個行程20%的折扣。

另外沒上飛機的劉姓夫妻是應友人邀請第一次來美，且第一次坐郵輪。他們的朋友雖然上了飛機，但是到了溫哥華，左思右想不能把第一次來美的朋友丟在洛杉磯八天，因此到溫哥華後即回轉洛杉磯，不參加阿拉斯加郵輪旅行。這樣一來有五人因航班原因而缺席郵輪之旅。

郵輪 洛杉磯 遊行

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