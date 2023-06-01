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減緩塞車問題 洛縣擬對擁堵高速路收費

記者子為／综合報導
洛杉磯的交通擁堵問題一直不容忽視，城中區附近的高速路凌晨1點仍在堵車。（記者子為／攝影）
洛杉磯的交通擁堵問題一直不容忽視，城中區附近的高速路凌晨1點仍在堵車。（記者子為／攝影）

洛杉磯縣大都會交通局（Los Angeles County Metropolitan Transportation）正在考慮對部分高速公路進行收費，以減緩洛縣嚴重的交通擁堵狀況。

大都會交通局正在考慮的方案名為「擁堵定價」（congestion pricing），該方案已在新加坡、倫敦等城市實施，並取得不錯的成效。該方案建議駕車者在部分區域和高速公路行駛時，需支付一定費用，費用可能取決於行駛距離和是否靠近部分社區和商區。

目前，以下幾個交通繁忙區域被收費的可能性較大，這包括洛杉磯市區和聖塔蒙尼卡（Santa Monica）之間的10號高速公路；洛杉磯市中心周圍的幹道和高速公路；連接聖費南度谷（San Fernando Valley）和西洛杉磯的公路以及盆地地區。

根據交通分析公司Inrix的數據，在洛杉磯，人們每年平均有95個小時堵在路上。5號高速公路更是被稱為全美第二大擁堵走廊，經常往來於此的通勤者每年會在出行上損失127個小時。在405高速路的Sepulveda Pass路段，司機在晚高峰期以每小時16哩的速度行駛，比疫情前的速度還要慢。

該方案預計將先向公眾徵求意見，並利用反饋來設計一個試點項目，想辦法給民眾提供更好的出行選擇，和對低收入駕駛者的援助計劃。

根據洛杉磯加大交通研究所（the UCLA’s Institute of Transportation Studies）針對此方案的一項研究指出，受低收入和旅行習慣影響，加州有13%的家庭可能因高速公路收費而無法負擔。

來自該研究所且專供城市規劃的曼維教授（Michael Manville）向洛杉磯時報表示，這樣的計劃要考慮到低收入的司機和旅客，確保他們不會因收費而遭受不利影響。

曼維指出，該方案的目的是讓民眾在選擇開車出行時更謹慎，並非是通過收費讓民眾不要再開車。曼維指出，適度的公路收費可以提高政府收入，但它不一定會大幅改善擁堵。同時，在高峰時段多收費有助減少發生車禍的風險。

在加州，司機購買的每加侖汽油須支付約53.9美分的稅收，每年籌集74億美元。隨著越來越多司機轉向電動汽車，聯邦和州政府官員看到他們用於公路的資金正在枯竭，想通過公路收費獲得收入。

州政府和立法者正在權衡不同模式的成本和效益，包括按行駛里程收費和擁堵定價。在減緩交通擁堵的同時，他們也想改變州內未來的駕駛方式。加州政府正致力於在2030年前將人均車輛行駛里程數從2019年的水平降低25%。

擁堵定價計劃的倡導者們表示，為了使這一計劃落地，將需要洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）在內的更多人支持，貝斯在交通理事會（Metro board）擁有四個席位。貝斯發言人拒絕發表評論，但她去年在競選市長時曾向洛杉磯時報表示，她會支持擁堵定價的試點項目。

該計劃仍處於早期階段，預計可能在2028年落實。

洛杉磯加大 低收入 加州

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