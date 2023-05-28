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哈岡將建永久遊民中心 洛杉磯其他縣屬地區華人也緊張

記者楊青／洛杉磯報導

一個多月來鬧得沸沸揚揚的哈仙達岡七街村永久遊民中心，讓與哈岡情況類似的縣屬地區民眾憂心忡忡，不少華人居民表示，他們非常擔心哈岡的情況也會發生在自己居住的社區。哈岡華人協會則呼籲其他地區華洋民眾給與支持，反對縣政府在未有完善配套方案的情況下倉促建立遊民中心，將當地社區的生活和安全置於潛在危險當中。

哈岡華人協會會長方孝偉表示，這次洛杉磯縣政府倉促通過將當地原有的暫時性的遊民庇護所，改建成永久性遊民中心，就是因為哈岡沒有建市，話語權都在縣政府，在沒有廣泛徵求居民意見，而且在聽到社區反對意見後依然態度強硬，「洛杉磯縣直接替我們決定，頒發改建遊民中心許可證也是縣府相關部門，令人質疑其中的利益衝突」。

反對倉促建設的哈岡居民表示，他們並非對遊民沒有同情心，但目前政府的遊民建設計畫顯然有「做成績」之嫌，比如對於社區安全考慮欠缺，只有兩輛警車負責整個5萬居民的社區巡邏，而這次遊民中心的建設地Motel 6離最近的一所小學只有7分鐘路程。如果沒有周全的配套方案，對社區和學童的影響可想而知。

部分民眾猜測，洛杉磯縣建設永久性遊民中心，與幫助洛杉磯市分攤遊民安置困境有關，也與洛杉磯市2028年舉辦夏季奧運會有關。相關數字顯示，洛杉磯市近年遊民人數為超過6萬人，這些原本集中在洛市城中區的遊民，近年迅速向外分散，目前南加州各地城市和地區幾乎無處沒有遊民。

洛杉磯市首位非裔女市長貝絲（Karen Bass），上任第一天即宣布洛杉磯遊民危機，誓言到2024年初解決1萬7000遊民的住宅問題，其主要措施就是將遊民從帳篷，轉移到酒店和旅館改建的遊民中心，在人數累積到一定程度後，將暫時的遊民酒店改造成為永久性的遊民旅館。

遊民 洛杉磯 華人

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