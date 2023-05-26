華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

四位老人最後購買第二天從香港飛洛杉磯的航班。圖為香港機場。（受訪者提供）

南加華人老父母，日前從北京 飛往洛杉磯 探親，中途轉機過程中被拒絕登機，理由是前一段航班延誤，工作人員來不及辦理下一段航線的值機手續。老人在中轉機場 欲哭無淚，在洛杉磯等候接機的子女焦急萬分，行程恐泡湯。

華人Tom的小家庭定居洛杉磯，因疫情阻隔與遠在中國的家人多年未見，夫妻雙方的父母約定5月23日飛往洛杉磯與子女相聚，這是他們第一次前往美國。 Tom在國航（中國國際航空）官網上給四位老人購買機票，先從北京飛往深圳，再轉機飛洛杉磯，兩段航班是同一票號，屬於聯程機票。

老人們回憶在北京機場辦理登機手續時，櫃檯只給了第一段行程的登機牌，並沒有第二段行程的國際段登機牌，也沒有告知到深圳後需重新托運行李、重新辦理登機手續。 23日當晚北京飛往深圳的航班CA1337，延誤兩小時17分鐘起飛，到達深圳已是晚上9時11分，此時距離第二趟行程的起飛時間不到一小時。

時間緊迫，乘務員特意安排四位老人最先下飛機，機場地勤帶著他們一路小跑拿行李，出站前往候機樓值機櫃檯。但趕到時，工作人員卻拒絕辦理登機，理由是時間已過，櫃檯關閉。深圳飛往洛杉磯的CA769航班原計劃起飛時間10時05分，最終在10時26分起飛，四位老人眼睜睜看著飛機飛走，在機場欲哭無淚。

此時洛杉磯時間正是清晨，還在睡夢中的Tom被父母來電驚醒，得知老人沒有趕上第二趟航班，Tom的妻子趕緊致電國航北美客服，得到回應是：由於前序段航班晚點，後段國際航班可以不等客人。

Tom聯繫深圳機場值機櫃檯地勤，對方告知，因天氣因素導致前序航班晚點，天氣因素屬不可抗力，無法補償，建議可改簽機票一周後再飛，或退票，但退票只能退部分票款，北京飛深圳段已經搭乘，不予退款。

記者嘗試聯繫國航客服，截稿前尚未得到回覆。當事人則已將遭遇發佈在社群媒體上，國航客服留言表示將盡快核實處理。

由於沒有趕上航班，Tom一家接下來的行程非常尷尬，他們原計劃雙方父母抵達洛杉磯後，全家人前往黃石公園、紐約、華盛頓等地旅行，行程費用已經支付，面對突發狀況，一家人手足無措。

洛杉磯票務人士顧彬彬接到求助電話，他查詢到深圳飛往洛杉磯的航班一周只有一趟，如果老人想要繼續搭乘這一航班的話，就意味者要在深圳等待一周。 23日當晚也沒有其他合適的轉機航班，顧彬彬建議老人先去距離深圳較近的香港，因為香港每天都有直飛航班前往洛杉磯。

在顧彬彬的遠程幫助下，四位老人購買了第二天從香港飛洛杉磯的航班，並於24日早上乘船從深圳蛇口碼頭趕到香港機場。截至發稿時，老人已經順利登上飛往洛杉磯的飛機，期盼一家人能順利團聚。