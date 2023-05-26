我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

記者邵敏／洛杉磯報導
四位老人最後購買第二天從香港飛洛杉磯的航班。圖為香港機場。（受訪者提供）
四位老人最後購買第二天從香港飛洛杉磯的航班。圖為香港機場。（受訪者提供）

南加華人老父母，日前從北京飛往洛杉磯探親，中途轉機過程中被拒絕登機，理由是前一段航班延誤，工作人員來不及辦理下一段航線的值機手續。老人在中轉機場欲哭無淚，在洛杉磯等候接機的子女焦急萬分，行程恐泡湯。

華人Tom的小家庭定居洛杉磯，因疫情阻隔與遠在中國的家人多年未見，夫妻雙方的父母約定5月23日飛往洛杉磯與子女相聚，這是他們第一次前往美國。 Tom在國航（中國國際航空）官網上給四位老人購買機票，先從北京飛往深圳，再轉機飛洛杉磯，兩段航班是同一票號，屬於聯程機票。

老人們回憶在北京機場辦理登機手續時，櫃檯只給了第一段行程的登機牌，並沒有第二段行程的國際段登機牌，也沒有告知到深圳後需重新托運行李、重新辦理登機手續。 23日當晚北京飛往深圳的航班CA1337，延誤兩小時17分鐘起飛，到達深圳已是晚上9時11分，此時距離第二趟行程的起飛時間不到一小時。

時間緊迫，乘務員特意安排四位老人最先下飛機，機場地勤帶著他們一路小跑拿行李，出站前往候機樓值機櫃檯。但趕到時，工作人員卻拒絕辦理登機，理由是時間已過，櫃檯關閉。深圳飛往洛杉磯的CA769航班原計劃起飛時間10時05分，最終在10時26分起飛，四位老人眼睜睜看著飛機飛走，在機場欲哭無淚。

此時洛杉磯時間正是清晨，還在睡夢中的Tom被父母來電驚醒，得知老人沒有趕上第二趟航班，Tom的妻子趕緊致電國航北美客服，得到回應是：由於前序段航班晚點，後段國際航班可以不等客人。 

Tom聯繫深圳機場值機櫃檯地勤，對方告知，因天氣因素導致前序航班晚點，天氣因素屬不可抗力，無法補償，建議可改簽機票一周後再飛，或退票，但退票只能退部分票款，北京飛深圳段已經搭乘，不予退款。

記者嘗試聯繫國航客服，截稿前尚未得到回覆。當事人則已將遭遇發佈在社群媒體上，國航客服留言表示將盡快核實處理。

由於沒有趕上航班，Tom一家接下來的行程非常尷尬，他們原計劃雙方父母抵達洛杉磯後，全家人前往黃石公園、紐約、華盛頓等地旅行，行程費用已經支付，面對突發狀況，一家人手足無措。

洛杉磯票務人士顧彬彬接到求助電話，他查詢到深圳飛往洛杉磯的航班一周只有一趟，如果老人想要繼續搭乘這一航班的話，就意味者要在深圳等待一周。 23日當晚也沒有其他合適的轉機航班，顧彬彬建議老人先去距離深圳較近的香港，因為香港每天都有直飛航班前往洛杉磯。

在顧彬彬的遠程幫助下，四位老人購買了第二天從香港飛洛杉磯的航班，並於24日早上乘船從深圳蛇口碼頭趕到香港機場。截至發稿時，老人已經順利登上飛往洛杉磯的飛機，期盼一家人能順利團聚。

洛杉磯 機場 北京

上一則

中轉航班不等人 預留足夠時間防誤點

延伸閱讀

北京市委書記見星巴克全球首席CEO 邀擴大在京投資

北京市委書記見星巴克全球首席CEO 邀擴大在京投資
洛市第六街大橋又出事？1青少年為博眼球攀爬時墜亡

洛市第六街大橋又出事？1青少年為博眼球攀爬時墜亡
洛城Metro系統公車司機被捅數刀 情況不樂觀

洛城Metro系統公車司機被捅數刀 情況不樂觀
芝2大機場 國殤長周末迎156萬旅客 比去年同期增9%

芝2大機場 國殤長周末迎156萬旅客 比去年同期增9%
新財年增千名警員 洛縣警局難達標

新財年增千名警員 洛縣警局難達標
競選連任失敗後 洛縣前警長維拉紐瓦推出廣播脫口秀

競選連任失敗後 洛縣前警長維拉紐瓦推出廣播脫口秀

熱門新聞

高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
19歲正妹在網絡上賣裸照引哄搶，但男網友得知真相後，紛紛表示心碎。。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱正妹賣裸照引瘋搶 知道真相眼淚掉下來

2023-05-19 15:34
洪昊康（Clovis Hong）從大學畢業，獲得5個副學士學位。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

2023-05-23 22:06
好市多24個裝的自營品牌雞蛋降價30%，現在只要3.99元。（世說新聞團隊/攝影）

蛋價狂跌 華人超市搶購「不買就虧了」

2023-05-19 02:20
12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

2023-05-25 02:20
嫌犯疑似精神狀況不穩定，將自己的灰色起亞汽車自撞承租屋，以致前端全毀。（abc7截圖）

南加房客駕車撞承租屋 持釘鋤追砍…華人房東驚魂

2023-05-23 14:18

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？