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國殤日將臨 LAX迎疫後最忙長周末

記者張宏/洛杉磯報導
在即將來臨的國殤日長週末，洛杉磯國際機場 (LAX) 每日客運量可能超過 21萬8000人次。（記者張宏／攝影）
在即將來臨的國殤日長週末，洛杉磯國際機場 (LAX) 每日客運量可能超過 21萬8000人次。（記者張宏／攝影）

在即將來臨的國殤日長周末，洛杉磯國際機場LAX）每日客運量，可能超過 21萬8000人次，這使得5月25日至29日期間，成為LAX自2020年初疫情以來最繁忙的長周末。為幫助緩解中央航廈區（CTA）周圍日益增加的交通流量，LAX將開放第二個手機等候區，供去機場接人的民眾等待。

洛杉磯國際機場（LAWA）首席執行官Justin Erbacci表示，國殤日長周末是LAX非常繁忙的夏季旅遊季的開始，預計客運量將達到過去幾年的最高水平。為了讓旅行更愉快，乘客應該提早到達，利用機場屢獲殊榮的智能停車系統預先預訂停車位，並提前訂購食品和飲料，以便取餐或送餐到登機口。

國殤日出行期間最繁忙的一天，預計為5月25日，旅客人數可能超過21萬8000人次，成為機場自2020年3月以來最繁忙的一天。其他高峰日為5月26日，估計有21萬4000人次。5月29日（星期一）預計有20萬5000名旅客。 從5月24日到29日的旅行期間，預計將吸引超過120萬人次旅客前往機場。 與機場創紀錄的2019年3月相比，這些客運量約佔2019年客運量的86%。

預計機場車輛流量在旅行期間也會增加，25日至26日的高峰旅行日估計每天將有超過9萬輛汽車。 由於機場周圍交通繁忙，停車場已接近滿負荷，機場建議客人提前在Parking.FLYLAX.com在線預訂停車位，客人可通過該網站預訂LAX經濟型停車設施的停車位，及中央航廈區車庫車位。提前預訂是旅客在機場獲得停車保證空間的唯一途徑。

機場現在已出現交通擁堵。（記者張宏／攝影）
機場現在已出現交通擁堵。（記者張宏／攝影）
機場車輛流量在旅行期間也會增加，預計在25日至26日的高峰旅行日每天將有超過9萬...
機場車輛流量在旅行期間也會增加，預計在25日至26日的高峰旅行日每天將有超過9萬輛汽車。（LAX提供）

第二個手機等候區也於24日假期旅行前開放。 該停車場位於第96街和Alverstone道，為接機的人提供一個等待空間，這將有助於減少中央航廈區周圍交通。 位於第96街和Vicksburg道的等候區也持續開放。

旅客也可考慮使用其他交通工具，包括LAX FlyAway，或在LAX經濟停車設施下車，並使用那裡免費的航廈接駁車。 LAX經濟停車場提供從設施到航廈24 小時、頻繁和免費的班車服務，並使用中央航廈區內的專用車道提供盡可能最快的服務。

搭乘美國聯合航空公司航班的乘客，也可參加LAX快速通關免費計劃，該計劃允許使用第7和第8航廈旅客在運輸安全管理局 (TSA) 安檢區預留15分鐘窗口，以便使用專用通道獲得最快服務。

最近去機場送朋友的王先生，已感受到節日的交通擁堵。他說，去機場要預留足夠時間，尤其是進入機場航廈區交通非常擁堵，堵個半個小時很正常，如果趕國際線飛機，最好提前兩個半小時，甚至三個小時。

為幫助緩解中央航廈區 (CTA) 周圍日益增加的交通流量，LAX開放兩個手機等候...
為幫助緩解中央航廈區 (CTA) 周圍日益增加的交通流量，LAX開放兩個手機等候區供去機場接人的民眾等待。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 LAX 手機

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