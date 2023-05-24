健行疑遇山獅進食 華人聞低吼急逃

姚先生一行人快速離開山洞。（圖片來源：受訪者提供）

山獅，也通常被稱為美洲獅，是一種廣泛分佈在北美洲西部地區的大型貓科動物，食肉為生。近日，洛杉磯 縣有華人 在徒步過程中的一處山洞裡險遇山獅，事後回想仍心有餘悸。

事發當天，姚先生與友人相約去洛杉磯縣El Escorpión公園徒步。姚先生表示，友人經常向他提起此處公園。說這裡環境開闊，人少清靜。而且這裡還有一個叫做穆尼茲洞穴（Cave of Munits）的山洞，非常適合拍照。因此他們進入公園後，第一站就前往穆尼茲洞穴。

這個山洞的開口距地面有相當一段高度，若想進洞，必須要手腳並用進行一段攀爬，頗具挑戰。姚先生說，當時原本只是想看看這個山洞外的面貌，拍個照片就離開。但到達時正值中午，氣溫較高，四處也沒有樹蔭，聽說山洞裡非常涼爽，就想爬上去在洞裡乘涼休息一段時間，再繼續徒步。

姚先生說，他先爬進了山洞，正準備面向洞口給正在往上爬的朋友們拍照時，突然聽到背後洞穴深處隱約傳來幾聲沉悶的呼吸聲。 「因為我一進洞就看到裡面還有個獨自徒步的女孩正要出來，我還以為是她的寵物狗發出的聲音。」等女孩走近才發現，她並沒有帶著任何寵物。

姚先生回憶，這時朋友們也陸續爬進了洞穴，女孩就問他們是否曾聽到任何動物的聲音。沒等姚先生和剛進洞的朋友們回答，女孩緊接著說「裡面有隻山獅。我看到了它的眼睛和輪廓，體型很大。他在進食，我看到它正在吃一隻大鳥。」姚先生說，當時聽到這裡，所有人後背都涼了。好不容易爬上山洞，正要坐下乘涼的他們，全部都站了起來，面面相覷。

姚先生說，「我們聽了這個女孩的話，一時還沒反應過來。可就在這時，山洞深處再次傳來了非常清晰的聲音，這次是低沉的吼聲。因為當時很安靜，山洞裡又有天然的迴響，讓聲音變得非常可怕。」

這一次，不光是姚先生，同行的其他人也都聽到聲嚮。同行的陽先生表示，「那是一種以前只在動物園 聽過的，獅子或者老虎才會發出的聲音。是從動物胸腔裡面發出來的低音，雖然不算吼叫，音量不大，但非常震撼。」

姚先生說，低吼停止之後，黑暗深處就傳來石頭滾動的聲音，他們猜想是這隻山獅站起來了。所以當時所有人都很緊張，決定立刻離開洞穴。

上山容易下山難，要快速離開這個開口在山壁上的洞穴並不容易。姚先生說：「當時我們四個人都沒有說話，快速開始向下爬。我的一個朋友留在最後，他一直盯著後方的山洞深處，生怕山獅走出來攻擊我們。當時的氣氛非常緊張，每個人心裡只想著快點離開。」

事後，姚先生想起整個過程依然心有餘悸。他說，「所有人當時都非常緊張，也都忘記了在洞裡多拍一些照片。雖然我們當時有四個人，但那畢竟是一頭山獅，如果它認為我們進洞威脅到它的進食，並攻擊我們，後果不堪設想。當時山洞裡什麼都沒有，根本沒有辦法防禦。