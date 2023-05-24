遇山獅保命訣竅：緩慢後退勿慌

加州 的山獅分佈範圍廣泛，主要棲息在山區、峽谷和森林中，其中南加 州的聖塔蒙尼卡山脈是它們的主要棲息地之一。民眾在這一區域進行徒步遊玩時，應該做好應對山獅的準備。

山獅襲擊人類的情況其實不常見。據加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）資料，一個人被閃電擊中的可能性，是被山獅襲擊的可能性的一千倍。自 1890 年以來，經過證實的加州山獅襲擊人類事件寥寥無幾，其中六起致命。

在多數情況下，襲擊發生在獨自一人的時候。南加州山獅體型結實，身長可達六到八呎，牠們四肢靈活，是非常優秀的獵手，主要以鹿類為食，也會捕食其他小型哺乳動物，如野兔、齧齒動物和鳥類。

山獅的本性是躲避人類，主動攻擊的情況極為罕見，但當它們受到驚嚇或試圖保護幼崽時，很可能會進行防衛。因此，遇上山獅時，保持冷靜非常重要，不要驚慌或突然逃跑，這可能會激怒山獅。

如果山獅開始向你靠近，切勿轉身逃跑，這可能會觸發山獅的獵食本能。正確的做法是保持面向山獅，緩慢地向後退，並保持眼神接觸，逐步遠離山獅的範圍。 同時，還應盡量讓自己的身體顯得寬大一些，舉起手臂，同時發出噪音，都可能嚇退山獅。切勿逼近或試圖攻擊山獅，應保持適當的距離。

1990 年的「加州野生動物保護法」（第 117 號提案）將山獅歸類為「受特別保護的哺乳動物」。根據法律規定，攜帶、傷害、擁有、運輸、進口或出售任何山獅或其任何部位，均屬違法行為。只有在獲得捕獵許可、維護公共安全或保護特定的大角羊時，才可以捕殺牠們。