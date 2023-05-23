國殤日防分時度假騙局 追蹤網站可查詢、舉報

國殤日小假期即將到來，商業改善局調查發現一種關於分時度假的騙局正在興起。（分時度假示意圖，源自Marriott官網）

面對不斷變化的詐騙 ，該如何防患於未然？商業改善局(Better Business Bureau，BBB) 推出的騙局追蹤網站（ScamTrakcer）是一大利器，民眾不僅可以利用該網站舉報詐騙，還可以查詢已被舉報的騙局。即將到來的國殤節假期也會伴隨著各種旅遊和消費相關的騙局，而該追蹤網站有助於消費者防患於未然。

隨著國殤日小假期的到來，商業改善局調查發現一種關於分時度假（timeshare vacation）的騙局正在興起，這些騙局在ScamTracker網站上也能查到。分時度假是指一個人在每年的特定時期，對某個度假資產所擁有的使用權，分時度假詐騙手段其實存在已久，通常騙子會通過誘騙或逼迫等手段使受害人購買分時度假服務，或讓受害者在放鬆警惕時簽訂終身合同。

商業改善局指出從2020到2022年，他們收到了近三萬份關於分時度假公司的投訴和近一萬條負面評論，爭議金額達3200萬美元。商業改善局發言人米切爾（Amie Mitchell）表示，最常見的投訴是公司沒有兌現在分時度假推介會上做出的承諾。

來自商業改善局的1100多份詐騙追蹤報告顯示，在過去三年中，騙子利用高壓手段從消費者手中騙取了350萬美元。米切爾建議，在購買分時度假前一定要做好充分研究，不要被銷售策略左右，也不要輕易簽署任何合約。

市面上還有一些幫助消費者退出或轉售分時度假的公司，儘管其中一些公司是合法的，也混入一些騙子，裝作能幫消費者轉售，但騙走錢後就跑路。米切爾建議，如果想退出分時度假，最好還是直接聯繫度假村是否願轉售或回購，不要輕易相信第三方。

上面提到的ScamTracker網站是商業改善局推出的騙局查詢和舉報網站（https://www.bbb.org/scamtracker/lookupscam）。當民眾無法判斷正在經歷的事情是否為詐騙時，可進入該網站查詢。可以輸入和騙局相關的關鍵詞，例如網址、郵箱、電話號、對方企業名稱、詐騙類別等，然後系統就會給出符合該關鍵詞的詐騙記錄，幫助民眾判斷是否為騙局。

民眾如果已經受騙，也可以到該網站舉報，會被納入數據庫，有助於更少的人重蹈覆轍。根據商業改善局估計，該網站每年為用戶避免了數千萬元損失。