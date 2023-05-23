我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

國殤日防分時度假騙局 追蹤網站可查詢、舉報

記者子為/綜合報導
國殤日小假期即將到來，商業改善局調查發現一種關於分時度假的騙局正在興起。（分時度假示意圖，源自Marriott官網）
國殤日小假期即將到來，商業改善局調查發現一種關於分時度假的騙局正在興起。（分時度假示意圖，源自Marriott官網）

面對不斷變化的詐騙，該如何防患於未然？商業改善局(Better Business Bureau，BBB) 推出的騙局追蹤網站（ScamTrakcer）是一大利器，民眾不僅可以利用該網站舉報詐騙，還可以查詢已被舉報的騙局。即將到來的國殤節假期也會伴隨著各種旅遊和消費相關的騙局，而該追蹤網站有助於消費者防患於未然。

隨著國殤日小假期的到來，商業改善局調查發現一種關於分時度假（timeshare vacation）的騙局正在興起，這些騙局在ScamTracker網站上也能查到。分時度假是指一個人在每年的特定時期，對某個度假資產所擁有的使用權，分時度假詐騙手段其實存在已久，通常騙子會通過誘騙或逼迫等手段使受害人購買分時度假服務，或讓受害者在放鬆警惕時簽訂終身合同。

商業改善局指出從2020到2022年，他們收到了近三萬份關於分時度假公司的投訴和近一萬條負面評論，爭議金額達3200萬美元。商業改善局發言人米切爾（Amie Mitchell）表示，最常見的投訴是公司沒有兌現在分時度假推介會上做出的承諾。

來自商業改善局的1100多份詐騙追蹤報告顯示，在過去三年中，騙子利用高壓手段從消費者手中騙取了350萬美元。米切爾建議，在購買分時度假前一定要做好充分研究，不要被銷售策略左右，也不要輕易簽署任何合約。

市面上還有一些幫助消費者退出或轉售分時度假的公司，儘管其中一些公司是合法的，也混入一些騙子，裝作能幫消費者轉售，但騙走錢後就跑路。米切爾建議，如果想退出分時度假，最好還是直接聯繫度假村是否願轉售或回購，不要輕易相信第三方。

上面提到的ScamTracker網站是商業改善局推出的騙局查詢和舉報網站（https://www.bbb.org/scamtracker/lookupscam）。當民眾無法判斷正在經歷的事情是否為詐騙時，可進入該網站查詢。可以輸入和騙局相關的關鍵詞，例如網址、郵箱、電話號、對方企業名稱、詐騙類別等，然後系統就會給出符合該關鍵詞的詐騙記錄，幫助民眾判斷是否為騙局。

民眾如果已經受騙，也可以到該網站舉報，會被納入數據庫，有助於更少的人重蹈覆轍。根據商業改善局估計，該網站每年為用戶避免了數千萬元損失。

ScamTrakcer網站不僅可以用於舉報詐騙，還可以查詢已被記錄在案的騙局。（...
ScamTrakcer網站不僅可以用於舉報詐騙，還可以查詢已被記錄在案的騙局。（截圖自ScamTracker官網，記者子為後製）

詐騙

上一則

臉書賣電腦 華男識破新騙術

延伸閱讀

音樂、煙火、特技飛行… 大華府初夏熱鬧

音樂、煙火、特技飛行… 大華府初夏熱鬧
國殤日作文和詩歌賽 歡迎二到五年級報名

國殤日作文和詩歌賽 歡迎二到五年級報名
國殤日連假將擠爆 估4230萬人出遊 出門先避塞車時段

國殤日連假將擠爆 估4230萬人出遊 出門先避塞車時段
國殤日周末 南加330萬人擬出行 賭城恐人塞為患

國殤日周末 南加330萬人擬出行 賭城恐人塞為患
國殤日全美估4230萬人出遊 預計23年來第3繁忙

國殤日全美估4230萬人出遊 預計23年來第3繁忙
銀行併購 國殤日前宜轉帳戶

銀行併購 國殤日前宜轉帳戶

熱門新聞

國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

2023-05-15 02:20
高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
近期隨著雞蛋價格崩跌，南加好市多出現買蛋熱。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

2023-05-16 22:11
18歲被迫離家，George憑藉自己的努力改變人生。(受訪者提供)

躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

2023-05-15 18:31
位於南艾爾蒙地的一家肉類加工廠，被判償還43萬元員工薪資。（取自谷歌地圖）

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

2023-05-17 12:38
聖瑪利諾前加州副州長競選人Cole Matthew Harris（軻海瑞），其華人女友Cindy陳；之前兩人是以夫妻的身分出現在聖市各種場合。（本報檔案照）

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

2023-05-15 10:02

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」