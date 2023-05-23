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臉書賣電腦 華男識破新騙術

記者子為╱洛杉磯報導
使用Zelle轉帳宜小心。（Tech Daily／Unsplash)
使用Zelle轉帳宜小心。（Tech Daily／Unsplash)

電信詐騙又出新招，利用轉帳程序Zelle詐騙的新手段讓人頻頻中招。華男在臉書的二手市場上賣電腦，與買家溝通的過程中，險被騙走300元。騙子偽裝成買家進行交易，通過偽造郵件和轉帳紀錄，試圖說服賣家升級自己的Zelle帳號，並設法將所謂「用於升級的錢」騙入囊中。此騙術雖損失金額不多，但極具迷惑性。

住在洛杉磯的麥先生近日想出售閒置的蘋果電腦，便在臉書上的二手市場發佈了商品消息，售價700元。一位臉書暱稱為「 M」開頭的中年女性對麥先生的電腦表示感興趣，在簡單交流後，買家問麥先生要郵箱地址，以便用Zelle將700元支付給他。

買家隨後發消息說，錢已經從自己帳戶扣除，讓麥先生查看是否收到來自Zelle的郵件，麥先生表示尚未收到。這名買家接著聲稱自己收到了Zelle的郵件，裡面提及「這筆錢暫時無法匯出，因為麥先生的Zelle不是商業帳戶（business account）」，還發送了郵件截圖，買家還再三強調讓麥先生查看垃圾郵件。

麥先生查看垃圾郵箱後看到了聲稱來自Zelle的郵件，郵件正文指出，買家「 M」已支付700元，但這筆錢超出了麥先生的收款額度，麥先生需要將Zelle升級為商業帳號才能收到錢，而升級的方式是買家「 M」需要多給麥先生轉300元，共1000元，以幫助麥先生完成升級。考慮到是由買家轉錢，麥先生雖覺得可疑也沒多想，隨後買家「 M」發送假轉帳紀錄表示已轉1000元，要求麥先生退還300元，謹慎的麥先生查看自己帳戶後發現並未收到，上網搜尋類似情況後，發現是新型騙局，他表示「還好我先確認了帳戶」。

此類詐騙中，騙子會在二手市場相中價格較高的商品，並偽裝成買家和賣家交易，騙子會聲稱已轉帳，並給賣家發送偽造的郵件，以Zelle官方口吻告訴賣家需要升級商業帳戶才能收到錢，而升級方式為由買家多轉幾百元，此舉能放鬆賣家的警惕。隨後，騙子買家會假裝已經多轉了錢給賣家，並發送偽造的轉帳紀錄，要求賣家給自己退還多餘的錢。此時，賣家一不留神可能會立即退錢，而忘了先查看自己的帳戶是否有收到錢。

在這種騙局中，賣家可以聯繫Zelle官方探查「需要升級帳號」一事是否屬實，同時，賣家要確認錢有進入自己的帳戶，不要輕易進行任何退款。

華人在臉書二手交易中險遭詐騙，騙子買家偽造Zelle郵件，表示賣家需升級商業帳戶...
華人在臉書二手交易中險遭詐騙，騙子買家偽造Zelle郵件，表示賣家需升級商業帳戶才能收到錢，而升級方式是買家多轉300元。隨後騙子買家假裝已經多轉錢，並要求賣家退還。（受訪者提供）
麥先生和騙子買家的聊天紀錄，騙子假裝已經支付但錢款被擱置。（受訪者提供）
麥先生和騙子買家的聊天紀錄，騙子假裝已經支付但錢款被擱置。（受訪者提供）

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