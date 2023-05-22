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數據科學專業華生新寵 留美就業率高 薪資看好

記者子為／洛杉磯報導
數學與電腦科系受留美國際生歡迎。(取材自Marvin Meyer/ Unsplash)
數學與電腦科系受留美國際生歡迎。(取材自Marvin Meyer/ Unsplash)

除了就業容易的計算機科學，在美國的華人學生還青睞什麼專業？隨著大數據時代到來，越來越多產業需要具備數據分析能力的人才，數據科學（Data Science）專業應運而生，且越來越熱門。該專業受華人歡迎的主因是其較高的留美就業率和薪資，就業選擇也較廣泛。

根據美國國際教育協會（IIE）去年發布的「2022美國門戶開放報告」（Open Doors 2022），在2021至2022期間最受留美國際生歡迎的前三名專業分別是：數學與電腦相關科系（21.1%），工程類（19.8%）、商業與管理（15.5%）。數據科學專業可被分類在計算機類學科下，但也涉及工程、商科等領域知識，該學科的包含性也是其熱門原因之一。

數據科學是一門研究和利用數據的學科，其目標是從數據中提取出有價值的部分，以此生成數據產品。數據科學是一門交叉學科，結合諸多領域的理論和技術，包括應用數學、統計、機器學習、數據可視化、商業應用等。

大學和碩士皆專攻數據科學的華人Wendy，目前就職於美國商業銀行（BOA），工作剛滿一年，她透露最近找她諮詢數據科學專業申請和就業的人越來越多。Wendy大學就讀於紐約大學上海校區（NYU Shanghai），她大一時（2016年）是數據科學專業在該校創立的第一年。Wendy本來給自己的規畫是學習數學，以便研究生申請時有更多選擇，但了解到數據科學不僅能滿足她對數理的興趣，還能獲得跨學科的前沿培訓，讓她決定當一次「小白鼠」。她回憶，那幾年國內外許多知名大學，都開始創建數據科學相關的專業，她認為這是一種趨勢。

等到研究生申請時，Wendy曾猶豫過是否要挑戰計算機科學（computer science），因為該專業更好留美就業。但因為她不喜歡純粹寫代碼的工作，希望自己的工作成果能可視化，並能在工作中發揮更多商業頭腦，所以申請並選擇了紐約大學的數據科學碩士。Wendy表示，數據科學專業確實這幾年很受華人歡迎，她的研究生項目就有30%華人，這還算少的，有的學校該項目華人占比高達50%。

Wendy指出，通常數據科學專業研究生畢業後，小部分人會走學術研究道路，專攻理論，進入職場的人一般從事的工種包括：做分析（analytics），用各種數據分析方式找出現存產品問題，提出優化方案；做數據工程（data engineer），研究更多底層數據；做諮詢(consultant)，利用數據科學知識解決客戶的問題；做量化研究（quantative analysis），通過專業知識解決金融市場問題；還可以做前沿研究（researcher），或專攻機器學習（machine learning）以解決各類實際問題，不過後兩個崗位更偏愛博士生。

Wendy目前在美國商業銀行的具體工作是風險量化分析，通過建模和分析為銀行提供風險管理的建議，她的同事多畢業於金融工程、計算機科學等專業。Wendy的很多同學在科技公司工作，因為能接觸到前沿技術並獲得高薪資，起步年薪在12萬以上。不過Wendy並不太看重行業，只在乎崗位所需要的技能以及成長空間。

數據科學專業畢業的華人Wendy，在美國商業銀行的具體工作是風險量化分析。（圖：...
數據科學專業畢業的華人Wendy，在美國商業銀行的具體工作是風險量化分析。（圖：受訪者提供）

華人 就業 紐約大學

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