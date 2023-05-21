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南加油價續漲 20日出現1.5月來高峰

洛杉磯訊

加州一加侖自助汽油平均價格20日繼續上漲，達每加侖4.852元，衝上4月7日一個半月以來單日成長最高峰。4月7日南加州地區汽油均價一天内曾上漲1.7分，為年初以來最大漲幅。

據美國汽車俱樂部和石油價格信息服務的數據，全美汽油價格去年出現史無前例的高價，南加州2022年10月5日汽油均價升至創紀錄的6.494元，一些地區的油價突破7元。雖然目前南加州的汽油均價比一年前同期降低1.245元左右，但從一個月前開始重新上升，30天内平均每加侖升高9.4分。

20日，橙縣平均價格也出現了今年4月7日以來單日漲幅最大的一天，均價升至4.823元，一周内的汽油價格漲了2.7分。2022年10月5日，橙縣的汽油均價也創下6.459元的紀錄。

專家指出，汽油價格的上漲都是悄然進行，每天的漲幅不到一分錢看起來不是問題，但如果持續上漲，最後就可能嚇人一跳，2021年至2022年就是這樣的情況。

AAA表示，隨著三年疫情結束之後首個夏季到來、下半年的節日多以及暑假自駕遊，汽油價格幾乎肯定還會上升。比如下周四開始的國殤日長周末，預計將有280萬人出門旅行，汽油價格繼續上升可以預期。

油價 加州 南加

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