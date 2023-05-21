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南加幼兒園飲水1/4鉛過量 校方：很多飲水機停用多時

編譯胡立宗／綜合報導
加州四分之一的幼兒園飲水含鉛過量。(取材自Jacek Dyla/Unsplash)
加州四分之一的幼兒園飲水含鉛過量。(取材自Jacek Dyla/Unsplash)

加州2018年通過法規，規定合法幼兒園的飲水，含鉛量不得超過5ppb。但加州社會服務局（Department of Social Services）最新檢測報告卻顯示，全州四分之一的幼兒園飲水含鉛過量，最誇張的甚至超標2200倍。

洛杉磯時報指出，不僅僅是幼兒園的飲水堪慮，連53%的學區都有飲水含鉛超量的問題，對幼兒與少年的腦部發展非常不利。

社會服務局的報告指出，6866家幼兒園中，8家超過5ppb標準200倍，76家超過20倍，183家超標10倍，1690家高於5ppb。其中最誇張的是La Petite Academy設在聖地牙哥地區的一所分校，其飲水含鉛量竟達1萬1300ppb，超標2200倍。

環保團體Environmental Working Group表示，這項發現非常令人擔憂，因為連在合法立案的幼兒園，小孩都不能喝到安全的水，而鉛對於小孩負面影響非常之深。美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）指出，只要血液裡的鉛濃度超過5mcg/dL，小孩認知能力就會出現不可逆的傷害。

不少幼兒園在報告公布後聯絡洛時，表示受測的飲水處早就已經廢棄不用了，小孩也不會飲用該處的水。不過社會服務局強調，依照法規，閒置不用的飲水處就該移除，因此幼兒園必須立刻改善，其他的等複檢結果出爐再說。雖然各處幼童尚未出現鉛中毒的跡象，但慢性徵狀包括頭疼、胃痛、消化不良、食慾不佳，只有驗血才能確定是否已經鉛中毒。

加州2018年生效的Assembly Bill2370法案，規定2010年以前興建的幼兒園每5年都要進行飲水鉛含量檢測，因此社會服務局這次是新法頒布後首度全面檢測，結果卻令人失望。1986年以前興建的老舊房舍，水管受到鉛污染的機率更高，因此Environmental Working Group等團體才極力催生AB 2370法案，不過因為該法並未規定罰則或改善措施，原提案人、眾議員Chris Holden今年還再提修正案。

驗出鉛超標的幼兒園對報告紛紛提出自己的說明。La Petite Academy的母公司Learning Care Group表示，聖地牙哥的校區會出現含鉛量超標2200倍的現象，是因為這些飲水處從新冠疫情發生後就一直沒有使用，但校方已經立刻移除這些裝置，所以2022年11月的複查已經過關。

超標第二名的洛杉磯縣拉朋地（La Puente）Van Wig Head Start & State Preschool飲水含鉛達4700ppb，校方說明則是含鉛過量的飲水處早就已經沒有使用，他們已經委託第三方進行改善，一切只等4月複檢報告出爐。第三名為洛縣鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的Happy Campers Children's Center，含鉛量3800ppb，校方強調，他們向來要求家長幫學童準備飲水，校內的飲水處早就沒再使用，也已封存，未來會更換並申請複查。

加州 檢測 洛杉磯

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