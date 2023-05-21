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50年首見 柏克萊加大設新學院

編譯吳日君／19日綜合報導
加大校董會投票通過設立柏克萊加大50年來的第一所學院「計算、數據科學與社會學院」。圖為柏克萊加大校長克里斯(右)與學院副校長暨新學院院長蔡司。(取自柏克萊加大計算、數據科學與社會學院官網)
加大校董會投票通過設立柏克萊加大50年來的第一所學院「計算、數據科學與社會學院」。圖為柏克萊加大校長克里斯(右)與學院副校長暨新學院院長蔡司。(取自柏克萊加大計算、數據科學與社會學院官網)

為因應人工智能、電腦和數據科學的發展及其對社會的影響，加大校董會日前投票通過，設立柏克萊加大「計算、數據科學與社會學院」（College of Computing, Data Science, and Society，簡稱CDSS），這是柏克萊加大過去50年來的第一所新設學院。

學院將開發、實作與共享高質量、道德導向並易於學生選修的課程，在數據科學、計算與統計教育多元化方面，更充分運用柏克萊加大整個校園的多元研究資源。

柏克萊加大校長克里斯（Carol T. Christ）表示，很高興宣布在柏克萊加大成立一所新學院，將校園在計算、數據科學與統計學等數據密集學科結合起來，從基礎科學、應用科學到藝術與人文科學等多個學科，充分發揮造福社會的潛力，協助解決今日世界面對的難題，實現具有遠見的目標。校方也有機會與責任，服務來自不同背景的數據科學專家和學生，以及私人企業、公共服務與教育領域的領袖。

這次投票表決，也是柏克萊加大系統將計算、數據科學與社會部門，轉變成為一所新學院的三年努力過程的總結。現在，新設學院可以更有效組織新項目與建立夥伴關係，支持教學與研究，增進教師、學生與校友間交流。

柏克萊加大自1960年代後期開始在校園內增設學院。新聞學院於1968年增設、公共政策學院於1969年成立。自那以後未再建立新的學院。校董會此次通過新設計算、數據科學與社會學院決定，是隨著人工智能與其他技術發展而設置，致力於改變教學、學習及連結世界的方式。校董會的投票決定，同時也肯定了柏克萊加大作為運用科學及以人為本學科的領先地位。

學校副校長暨新學院院長蔡司（Jennifer Chayes）表示，人工智慧、計算與數據科學是現今體驗世界的管道，科學與數據密集領域等跨學科研究，可推動鼓舞人心的突破。新設學院將包括數據科學大學部計畫、統計系、柏克萊數據科學研究所、運算生物學中心、巴克爾地球數位材料研究所（Bakar Institute of Digital Materials for the Planet）等機構和中心。

學院並將與工程學院共享電機工程與電腦科學學系，與社會科學部門共享社會科學數據實驗室，並與舊金山加大共同參與計算精準健康計畫（Computational Precision Health program）。

柏克萊加大 投票 人工智能

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