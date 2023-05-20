橙縣打擊犯罪 1年起訴140人 亞裔受害者多

六名竊賊在偷來的保險箱前拍大合照。（圖：橙縣檢察長辦公室提供）

橙縣 檢察長史匹澤（Todd Spitzer）日前宣布，橙縣檢方在過去一年內起訴了超過140人，多數與橙縣境內的竊盜與搶劫有關，但出乎意料的是，嫌犯多數並非橙縣居民，甚至還有遠從智利跑來橙縣犯罪的集團，種種證據顯示，這些團夥不是臨時起意，而是計畫周密地長期監視受害人，且受害人多為亞裔 屋主，嫌犯也面臨仇恨犯罪的指控。

橙縣檢方公布的資料顯示幾個特徵，第一、近期許多被起訴者都涉及對亞裔屋主的暴力犯罪；第二、許多嫌犯一犯再犯，根本超過加州 三振條款的次數，還有人遭求處終身監禁。另外，因為單是過去兩周，檢方就起訴了5個竊盜集團的24人，因此史匹澤強調，檢方不會坐視犯罪行為，一定嚴查到底，並且求處最高刑期。

KTLA電視台指出其中幾個較為誇張的案例。一個12人的團夥在布瑞亞（Brea）、爾灣（Irvine）、約伯林達（Yorba Linda）與橙縣其他地方共犯下13起入室竊盜搶劫案件，其中5人因為綁架而面臨終生監禁，另外7人則因仇恨犯罪而面臨重刑。警方追蹤調查9個月後才收網逮人，但這幫人的行徑囂張至極，之前不但搬走保險箱，還在贓物前照大合照，這次逮捕過程中還有1人直接開了線上直播。

另一起發生在芳泉谷（Fountain Valley）的案件是，4名蒙面歹徒闖進家裡，不但毆打男主人，還威逼女主人打開上鎖的門，當時兩個小孩都在、全程目睹。最後歹徒在高速追逐中被逮，其中3人之前就有案底，28歲的Dreonte York還符合三振條款。一名住在爾灣的女大學生剛洗完澡就發現兩個蒙面歹徒進了家門，歹徒叫她穿上衣服，到每間房指認值錢東西。

檢方指出，多數嫌犯也涉及南加其他地方的案件，而且絕大多數根本不住在橙縣，還有遠自南美洲來的罪犯，但是由於智利政府不願提供前科紀錄，因此橙縣檢方只能以個案處理。但是面對入侵家戶、商店打砸與隨機搶劫的事件越來越多，史匹澤2022年開始啟動直轄起訴團隊，例如Home Invasion Eradication Interdiction Strike Team就由四名資深檢察官與四名助理檢察官組成。警方也深化與其他縣份的情資交換，以打擊南加的犯罪集團。

史匹澤除了強調，這些犯罪者的長期謀劃，直接威脅到居家安全，還批評了法院與立法機關的怠惰，這些犯了五次、六次，甚至九次的罪犯還能繼續犯案，只凸顯出加州是個犯事不用負責的地方。但他強調，橙縣不會放任罪犯，如果敢在橙縣犯罪，警方一定會抓到嫌犯，檢方也會依最重刑度起訴。