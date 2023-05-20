洛杉磯市新財年預算130億元 議會批准

洛杉磯市政廳。（取材自谷歌地圖）

洛杉磯 市議會5月18日以13票贊成、1票反對和1票棄權，批准市長貝斯（Karen Bass）2023-24財年130億元城市預算 修訂版，該預算案包括13億元住房和遊民 專用款，以及約32億元洛市警局經費。

2023-24年預算首次超過130億元，比上一財年增加13.1億元即11%，其中包括5.66億元的儲備基金。預算中的重要項目有市長支配的「內部安全」（Inside Safe）項目2.5億元，包括撥款1.1億元用於支付汽車旅館和其他臨時住房費用減少遊民；4700萬元用於收購汽車旅館和酒店；1000萬元用於員工，6200萬元用於持續服務，例如個案管理、食品、住宿人員和支持服務； 2100萬元用於開發過渡性和永久性住房及為期12個月的租金援助計畫。額外資金則將用於購買臨時和永久住房以及障礙治療床等。

該預算還尋求將市警局的人員編制恢復到9500名，包括兩個完整的新兵班級培訓和額外資金，以使退休警官重返現役12個月，僱用更多的文職人員並增加911派遣服務的人員編制。貝斯說，除了加強洛市警局的力量外，她的預算還概述了該市消防局增加雇員的資金。

此外，DART的資金將增加近100萬元，達到370萬元，這將使DART工作人員的數量增加一倍，以解決涉及家庭暴力的911電話。洛杉磯最佳課後輔導計畫將獲得近400萬元，用於支付職位、交通和培訓費用；該市還將提供500萬元支持托兒中心，1800萬元用於老年人膳食。該預算還包括支持小型和本地企業、加強旅遊業、擴大和繼續該市的戶外項目，以及通過零碳排放目標和綠色倡議投資於環境。

城市基礎設施的資金也有增加。根據市長提議的預算，在3600萬元用於人行道維修的基礎上再追加2800萬元，以及800萬元用於改善整個城市的公交候車亭和長椅；洛杉磯動物服務中心還將獲得更多資金，用於改善志願者協調、僱用員工以及加強動物健康服務和收養。

總體而言，巴斯的提議預計短期穩定，但該市稅收的增長率僅為2.4%，低於歷史增長率，總體普通基金預算將增長5.6%。