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前副州長競選人軻海瑞豪宅 擬售1820萬

記者趙健／聖瑪利諾市報導
這棟占地8217平方呎的西班牙風格豪宅莊園，名為H Stanley Bent House，始建於1926年，內含6間臥室7間衛浴。（取自Zillow）
這棟占地8217平方呎的西班牙風格豪宅莊園，名為H Stanley Bent House，始建於1926年，內含6間臥室7間衛浴。（取自Zillow）

因欺詐政府救濟款被起訴的前加州副州長競選人Cole Harris（軻海瑞），他的位於聖瑪利諾市的豪宅近日上市，掛牌價1820萬，比2010年的購入價翻超三倍。根據房產信息顯示，該房產留置權複雜。

根據房產交易紀錄，該房屋上一次的交易時間是2010年，最終以590萬美元成交，比初上市時的價格便宜了25%。但如今時隔13年，該房以1820萬元的價格上市，翻漲近三倍。該房屋位於Old Mill路和Chelsea路之間，房屋私密性極好，環境幽靜，同時兼有交通便利，距離W.L. Valentine小學和Huntington中學不到一哩路。

根據房產信息，自2021年以來，該房屋存在多個留置權（lien）償付。除今年2月用於保釋的兩筆25萬元留置權外，還包括2021年10月給某基金的720萬；2023年2月留給個人的110萬；2023年4月給地方法院的400萬元。

以此計算，即便房屋以掛牌價成功出售，餘下的收入也僅為540萬。留置權是指債權人在債務人特定財產上設定的一種擔保權益，一般至債務清償時止。債務人如逾期未清償，債權人可通過變賣留置物等法定程序優先受償。

掛牌價名列聖市房產前三

南加房產經紀人表示，該房屋每平方呎要價高達1993元，單價明顯高於市場平均，而且該房產位置並非屬於聖市核心地段。聖市目前共有六棟賣價超過千萬的房產，但都「有價無市」，有房屋甚至掛牌一兩年。據房產網站信息，目前聖市共有六棟千萬豪宅在售，最高掛牌價2150萬美元，Harris名下這棟房產價格躋身前三。交易紀錄顯示，過去一年中，聖市還未有過千萬元的房產成交。

資深產權保險專家表示，如果同一個房屋存在多個留置權，這就意味著有多個債權人對該房屋有合法的索賠權。因此，成交時的法律流程比較複雜。

這棟占地8217平方呎的西班牙風格豪宅莊園，名為H Stanley Bent H...
這棟占地8217平方呎的西班牙風格豪宅莊園，名為H Stanley Bent House，始建於1926年，內含6間臥室7間衛浴。（取自Zillow）

這棟占地8217平方呎的西班牙風格豪宅莊園，名為H Stanley Bent House，始建於1926年，內有六間臥室七間衛浴。據房產網站介紹，莊園主樓上層設有四間臥室套房和家庭房，以及主層的兩臥室套房。現任屋主對這裡進行了為期四年的大規模翻新和擴建，包括設計精美的錦鯉池和奢華的圓形島嶼休憩區。

此外，翻新工程還包括新增了一個兩層的泳池房，內設臥室套房、小廚房、通往泳池的娛樂區，以及地下放映室和茶點休息室。主屋與泳池房之間是帶多個室外遮蓋涼亭的游泳池和水療中心。不過，儘管豪宅內部進行了重新分區和翻新，莊園內建築外表仍然最大程度保留了原貌。

當地華人：常開奢華派對

據曾於Cole Harris有所接觸的華人居民透露，Harris與Cindy陳在這裡的舉辦過許多極盡奢華的派對，簡直像是「春晚」一般，不僅有舞龍舞獅，還有水上芭蕾等表演節目。

Harris最小孩子的母親Jasmine West向法庭表示，大約自2018年開...
Harris最小孩子的母親Jasmine West向法庭表示，大約自2018年開始，Harris就從該豪宅主屋搬到了游泳池屋居住。（取自Zillow）

值得一提的是，在這起欺詐案中，Harris最小孩子的母親Jasmine West向法庭表示，大約自2018年開始，Harris就從該豪宅主屋搬到了游泳池屋居住，而Cindy陳則繼續住在主臥室。法庭紀錄顯示，直到Cindy陳逃跑前，Harris都睡在泳池房。 FBI數據顯示Cindy陳在逃期間，其報到信息都是從Harris居住的游泳池房發出的。

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