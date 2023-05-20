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Cindy陳潛逃記／Cindy陳 疑是社媒網紅博主

記者趙健／聖瑪利諾市報導
Cindy陳曾經的「快手」賬號截圖。（讀者提供）
Cindy陳曾經的「快手」賬號截圖。（讀者提供）

加州副州長競選人Cole Harris（軻海瑞），和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）日前因涉嫌欺領政府貸款被告。這對住在洛杉磯縣聖瑪利諾市的男女朋友，背景一直撲朔迷離；然而，據調查發現，Cindy陳竟疑是中國短視頻社交平台上的網紅博主。

Cindy陳在中國短視頻社交平台「快手」上使用過多個帳號後，均被封禁。 「快手」是中國最受歡迎的短視頻平台之一，也是抖音（TikTok）的主要競爭對手。根據維基百科資料，截至2020年上半年，快手的中國應用程式及小程式的平均日活躍使用者數突破3億。 

Harris也多次出現在Cindy陳的「快手」視頻中。（讀者提供）
Harris也多次出現在Cindy陳的「快手」視頻中。（讀者提供）

「快手」平台為博主和商家提供多種網紅營銷、直播銷售、品牌合作等服務，博主可以通過投放廣告、賺取來自觀眾的打賞禮物的提成、推銷自己的商品等方式獲得收益。

視頻資料顯示，Cindy陳在「快手」上發布視頻的拍攝地點，幾乎全部是在她位於聖瑪利諾市的家中，Harris也多次出現在她的視頻中。 Cindy陳曾長期在自己的視頻以及線上直播過程推廣「來子心法」、「律動」、「月宇宙」等理念，並稱「律動」可以讓人連接宇宙高維度能量、讓人免受疾病困擾等。

Cindy陳曾經使用的「快手」賬號曾多次向曹越贈送巨額虛擬禮物。（讀者提供）
Cindy陳曾經使用的「快手」賬號曾多次向曹越贈送巨額虛擬禮物。（讀者提供）

據「快手」的視頻紀錄，Cindy陳曾多次給一位名為曹越的網紅博主贈送巨額虛擬禮物，這位博主在「快手」上粉絲多達500萬，經常直播唱歌與網友互動。Cindy陳幾年前開始與曹越在網上互動，經常給曹越送巨額虛擬禮物。之後兩人在快手上時常通過直播間遠程連線聊天，截至發稿，曹越帳號中流量最高的三則視頻均是由兩人合拍完成。不過對於Cindy陳在視頻上的經營，始終未獲證實。

Cindy陳和Harris被捕後，多位聖市居民表示，幾年前這對夫婦搬來華人區，出手非常闊綽，經常舉辦高級派對，但並沒有人知道他們具體是做什麼生意。雖然他們宣稱有自己的公司，但從未深入談論過公司具體的經營業務。（系列完）

華人 聖瑪利諾 加州

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