蛋價狂跌 華人超市搶購「不買就虧了」

好市多24個裝的自營品牌雞蛋降價30%，現在只要3.99元。（世說新聞團隊/攝影）

去年下半年開始，美國大規模的禽流感來襲，導致雞蛋 價格暴增，還出現了「蛋荒」。就在近日隨著雞蛋價格崩跌，南加好市多 出現買蛋熱，華人們紛紛前來搶購，大喊「不買就虧了」。

（視頻來源：世說新聞團隊）

各大超市雞蛋價格下降 華人搶購

5月16日，記者來到華人聚居的蒙特利公園市好市多，在蛋奶區看到不小人潮，可以看到部分裝雞蛋的紙盒，已經被買空。一位正在選購雞蛋的華人阿姨表示，雞蛋價格這兩天便宜了，前兩天還是5.99元一盒，今天已經是3.99元了，便宜了2塊，趕緊買起來，不買就虧了。

這名華人阿姨說的是24個裝的好市多自營品牌雞蛋。對比年初的價格後可以發現，好市多的雞蛋，確實有降價。今年1月Kirkland牌的走地雞大號60顆裝雞蛋，價格是15.99元；因為在當時仍算比較便宜，引發搶購潮，儘管每人限購兩盒，但仍被消費者搶空。如今同款雞蛋，價格已經跌至11.29元，跌幅近30%。

除Costco外，其他超市的雞蛋價格也已大幅下調。有華人表示，自己4月中旬時在Vons花了6.49元購買的一盒雞蛋，到了5月份，價格就下降了近2元。而近日，洛縣更有華人超市 推出超誇張雞蛋促銷，一盒12顆裝的雞蛋價格僅0.98元，相當於一顆雞蛋只要8分錢，比疫情前還便宜許多。根據美國勞工局的最新數據，四月份雞蛋價格指數下降了1.5%，平均價格為每打3.27元，比三月份下降了0.18元。

在Trader Joe's超市雞蛋已不再限購，價格也有所下調。（記者朱敏梓/攝影）

除了價格大幅下調，許多超市此前由於「蛋荒」紛紛限購，例如備受民眾喜愛的Trader Joe's超市，月前雞蛋限購兩盒，而近日不僅雞蛋下調一元左右，限購也已取消。

不僅超市零售價格下降，對於許多餐廳業主來說，雞蛋的批發價格更是經歷了跳水式大下降，蛋價跌了超七成，這對於許多餐廳業主來說，也是一大好消息。根據華人區一家餐廳的業者說法，去年雞瘟以來，180枚的雞蛋價格穩定在90多元，最貴的時候甚至超100元，而最近兩個月開始，只要24元。

就在去年，美國歷史性的禽流感爆發，導致數百萬隻蛋雞死亡，影響了雞蛋供應。而在供應減少的影響下，通常是每年雞蛋需求高峰的冬季加劇了市場緊張。而現在，隨著供應重回正規，禽流感也不再捲土重來，蛋價開始下跌。

事實上，相較於別的州，加州的雞蛋價格一直比較高，一大原因就是加州為了讓本州農戶為產蛋雞提供更優越的生活條件，設立了母雞雞舍的標準，許多母雞現在能在超大的雞舍里下蛋，空間大得足以讓它們站立和躺倒，甚至還能讓它們充分伸展自己的翅膀。這對於雞蛋生產商來說也意味著更高的成本。