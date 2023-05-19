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侯友宜獲徵召 僑界藍綠各自解讀

本報記者／洛杉磯報導
民進黨總統參選人賴清德。(中央社)
民進黨總統參選人賴清德。(中央社)

國民黨主席朱立倫17日宣布，徵召新北市市長侯友宜，代表國民黨參選2024年總統選舉。對此，南加州藍綠陣營都表示徵召侯友宜參選，在情理之中。而侯友宜作為參選人如何改變2024年總統大選之勢，兩邊人士則有不同看法。

朱立倫17日在國民黨中常會宣布，根據科學數據，以及各地黨籍縣市長、立委及立委提名人的共同意見，決定徵召侯友宜參選。而此前為總統大選爭取國民黨徵召而積極造勢的鴻海科技集團創辦人郭台銘，也透過臉書向侯友宜表達恭賀，表示侯友宜是最好人選，他將信守承諾，盡最大努力支持侯勝選。

國民黨美西支部常委張自豪認為，國民黨推出侯友宜是很正確的選擇。侯友宜擔任兩屆新北市市長，在台灣北部有很大的群眾基礎。並且他是台灣土生土長的人，不存在「本省」、「外省」的爭議，包袱不多，接受度比較高。相比郭台銘，作為企業家，在全球各地都有生意，特別是有設廠在中國大陸，會被部分民眾介懷。不過郭台銘作為成功企業家，未來可以作為輔助，幫助台灣更好地搞經濟，將比他競選總統更有益處。

挺民進黨總統候選人賴清德的團體：大洛杉磯信賴台灣之友會發言人吳兆峯說，國民黨徵召侯友宜做參選人，因為他在地方的聲譽很高，新北市市民對其管理的口碑也很好，因此「蠻合理。」民進黨也早已預料到國民黨會徵召侯友宜，已做好萬全準備。民進黨參選人賴清德將會避免正面交鋒，而是踏實的讓民眾了解其競選觀點，說服民眾他是總統適合的人選。而在從政資歷上，賴清德有更豐富的資歷，這是任何人無法比擬的。

海外國民黨聯盟共同主席謝宗煌說，提名新北市市長侯友宜，「 希望這是藍軍大團結的開始。」他表示，很遺憾這次提名是採徵召而不是正規的初選，徵召最受人詬病的是，過程沒有公平公正公開的辦法，讓人有黑箱作業之感。特別是落敗的一方及其支持者，必定會口服心不服，造成日後團結整合的困難。

謝宗煌認為，目前藍營都知道團結很重要，尤其是所謂「藍白合」的大團結。但是國民黨黨內派系林立，他擔心支持者仍然各護其主，擁兵自重不團結，那必然會輸掉這次選舉。他希望這次中央一定團結，各大派系包括韓家軍及郭家軍及地方勢力能夠合力贏得這次選舉。

2024台灣大選國民黨參選人侯友宜。（本報資料照）
2024台灣大選國民黨參選人侯友宜。（本報資料照）

侯友宜 國民黨 賴清德

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