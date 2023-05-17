南加華男被控竊科技機密 賣中國公司
根據聯邦司法部（Department of Justice）16日發布的消息，南加州內陸帝國（Inland Empire ）的一名華裔男子近日被控竊取南加州科技公司機密技術為他的公司所用，並藉此獲得中國某科技公司高管職位，違反「竊取商業機密罪」。
該名華裔男子為64歲的李立明（Liming Li，音譯），是庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga ）居民。李立明5月6日於安大略機場被捕，當時他搭乘一架從台灣來的飛機落地。目前他被關押在聯邦監獄內，將於5月22日面臨羈押聽證（detention hearing）。
聯邦檢察官Martin Estrada介紹說，李立明竊取了大量不屬於他的敏感技術，將這些技術給了他國，也就是美國公司的競爭對手。李立明竊取的這些高新技術，可以用在核潛艇及軍事飛機等製造上。但Estrada說：「保護我國的國家安全十分重要，我和我的同事將不遺餘力調查、控訴這些非法將我國敏感科技用於他國公司發展的不法分子。」
聯邦調查局副局長Donald Alway表示：「聯邦調查局洛杉磯辦公室對保護美國國家安全和核心技術很重視。」國外企業，包括中國政府，想盡辦法削弱美國在國際貿易中的實力。「在公平的市場競爭中卻減弱互信，使用盜來的知識來增強其軍事現代化實力。盜取美國的知識產權不僅會影響美國商業，久而久之會破壞美國經濟安全。聯邦調查局將持續致力於打擊盜取知識產權的行為。」
李立明的案子是在科技案霹靂小組（Disruptive Technology Strike Force）的共同調查下破獲。該小組近幾年成立，專門調查科技和知識產權被竊取類的案子，由聯邦司法部及商業部（Department of Commerce）聯合領導。
根據和李立明的訴狀一起提出的調查人員宣誓書（affidavit），詳細記錄了他的犯罪過程。李立明自1996年至2019年11月，依次供職於南加州兩家科技公司，從事過的職位包括工程、管理和軟件開發。宣誓書並未提及這兩家公司的名稱，只標記為「一號公司」和「二號公司」。
這兩家公司被盜取的信息與「高精度測量」和「點雲」（point cloud）技術有關。該類科技經常被用在3D打印模型中。此外還可以用在多種敏感製造業中，包括核潛艇以及軍事飛機的零件製造。這類技術屬於國家機密，在沒有商業部許可證下，不得出口至其他國家。
李立明1996至2018年在第一家公司工作，從2018至2019年11月在第二家公司工作。在他於第二家公司開始供職後不久，就與妻子開設名為JSL Innovations的公司，地點就在其庫卡蒙加牧場市住宅。
除了聯邦調查局，商業部，出口執法辦公室（Office of Export Enforcement），工業與安全局（Bureau of Industry and Security）都對破獲該案有很大貢獻。
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