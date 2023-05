南加華男被控竊科技機密 賣中國公司

南加州華男涉嫌竊取美國高科技技術並輸送給中國公司。圖為示意圖。(Pexels)

根據聯邦司法部 (Department of Justice)16日發布的消息,南加州 內陸帝國(Inland Empire )的一名華裔男子近日被控竊取南加 州科技公司機密技術為他的公司所用,並藉此獲得中國某科技公司高管職位,違反「竊取商業機密罪」。

該名華裔男子為64歲的李立明(Liming Li,音譯),是庫卡蒙加牧場市(Rancho Cucamonga )居民。李立明5月6日於安大略機場被捕,當時他搭乘一架從台灣來的飛機落地。目前他被關押在聯邦監獄內,將於5月22日面臨羈押聽證(detention hearing)。

聯邦檢察官Martin Estrada介紹說,李立明竊取了大量不屬於他的敏感技術,將這些技術給了他國,也就是美國公司的競爭對手。李立明竊取的這些高新技術,可以用在核潛艇及軍事飛機等製造上。但Estrada說:「保護我國的國家安全十分重要,我和我的同事將不遺餘力調查、控訴這些非法將我國敏感科技用於他國公司發展的不法分子。」

聯邦調查局副局長Donald Alway表示:「聯邦調查局洛杉磯辦公室對保護美國國家安全和核心技術很重視。」國外企業,包括中國政府,想盡辦法削弱美國在國際貿易中的實力。「在公平的市場競爭中卻減弱互信,使用盜來的知識來增強其軍事現代化實力。盜取美國的知識產權不僅會影響美國商業,久而久之會破壞美國經濟安全。聯邦調查局將持續致力於打擊盜取知識產權的行為。」

李立明的案子是在科技案霹靂小組(Disruptive Technology Strike Force)的共同調查下破獲。該小組近幾年成立,專門調查科技和知識產權被竊取類的案子,由聯邦司法部及商業部(Department of Commerce)聯合領導。

根據和李立明的訴狀一起提出的調查人員宣誓書(affidavit),詳細記錄了他的犯罪過程。李立明自1996年至2019年11月,依次供職於南加州兩家科技公司,從事過的職位包括工程、管理和軟件開發。宣誓書並未提及這兩家公司的名稱,只標記為「一號公司」和「二號公司」。

這兩家公司被盜取的信息與「高精度測量」和「點雲」(point cloud)技術有關。該類科技經常被用在3D打印模型中。此外還可以用在多種敏感製造業中,包括核潛艇以及軍事飛機的零件製造。這類技術屬於國家機密,在沒有商業部許可證下,不得出口至其他國家。

李立明1996至2018年在第一家公司工作,從2018至2019年11月在第二家公司工作。在他於第二家公司開始供職後不久,就與妻子開設名為JSL Innovations的公司,地點就在其庫卡蒙加牧場市住宅。

除了聯邦調查局,商業部,出口執法辦公室(Office of Export Enforcement),工業與安全局(Bureau of Industry and Security)都對破獲該案有很大貢獻。