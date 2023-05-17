華資肉廠遭控剝削勞工 判償43萬元薪資

位於南艾爾蒙地的一家肉類加工廠，被判償還43萬元員工薪資。（取自谷歌地圖）

由華人夫婦經營的雞肉加工廠「金色食品」（Golden Food）公司，因少報員工工資和剋扣員工工資等，15日被要求償還員工薪資43萬7000多元。

該公司位於洛杉磯縣南艾爾蒙地市（South El Monte），由林鳳文（Feng Wen Lam，音譯）以及丈夫吳為文（Wei Wen Wu，音譯）經營。

本報致電該公司，一名員工說將聯繫負責人對此事發言，不過截至發稿，未收到該公司的回應。

加州保險 局長Ricardo Lara和加州勞工 局長Garcia-Brower指出，在認罪協議中，金色食品公司承認在勞工和騙保方面捏造紀錄，強制員工加班，不許員工有休息時間等指控。加州勞工局調查了該公司，證據確鑿下，該公司簽署了認罪協議。

Ricardo Lara表示，「我們的經濟依靠的是勞工者，而金色食品公司違法了，置員工的安全於不顧，沒有給他們應得的薪資。」

Garcia-Brower在聲明中說，「該公司相關人員有意捏造紀錄，抹去員工們辛勤工作的紀錄，強制他們加班，不讓他們日間休息。多虧了我們部門間出色的合作，讓違法的商業行為得到應有的懲罰。」

調查顯示，在2015至2021年期間，這家公司向保險公司少報了448萬元的工資單，從而導致包括「州勞工傷殘保險基金」（State Compensation Insurance Fund ）在內的四家保險公司的未付保險費共損失168萬1138元。

根據調查人員，加州保險局接到舉報，稱在比對了這家公司上報的員工薪資後，懷疑該公司涉嫌欺詐。之後調查人員搜查了該公司，在電腦中發現了其偽造的報稅紀錄。該公司被控包括保險欺詐、盜竊、合謀等43項重罪。

除了保險欺詐，調查人員還發現該公司多年來一直剋扣員工，例如強制加班，不允許有日間休息時間，超出每周40小時的工作時間也沒有發加班費等。調查並顯示，吳為文將本應發給員工的部分工資轉變為獎金，以此來剝削員工。按照市場最低工資來算，該公司欠34名員工共計43萬7542.56元。