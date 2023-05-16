槍案周年 悼鄭達志醫師 牧師感謝外界協助

教會在大規模槍擊案一周年前夕舉辦「515追思禮拜」活動，而教會成員在這一年中更團結，願意共同面對困難。（記者張庭瑜／攝影）

去年的5月15日，南加 橙縣拉古那伍茲（Laguna Woods）台灣基督長老教會，發生槍擊 案。而教會成員在外界支持和安慰下，已從最初的惶恐不安，逐漸被療癒和走出困境。教會並於一周年紀念日前夕、5月14日（周日）舉辦追思禮拜，紀念逝者鄭達志醫師。教會牧師李輔仁感謝外界的協助和支持，表示成員們現今比以往更團結。

14日的追思禮拜，台灣基督長老教會進行了禱告和默禱，表達對鄭達志醫師的哀悼。同時，牧師和教友們輪流上台發表感言和緬懷詞。李輔仁表示，教會已基本恢復正常。儘管這起事件帶來悲傷，但教會的人數並未減少，反而有增加趨勢。14日的追思禮拜也象徵著結束傷痛的里程碑。

李輔仁並藉該機會感謝整個社區、美國、台灣以及中華民國 政府對他們的關切和援助。儘管教會相對低調，但在這整個過程中，仍受到許多支持和幫助。他希望教會成員能夠走出這段困境，也相信他們能夠做到。而這次經歷反而使成員們對上帝的信心更堅定。

當天陳建文牧師在開場致詞時，表達心中的沉重感。他感謝鄭達志醫師的犧牲，並祝福鄭醫師的家人。也感謝制伏歹徒的張宣信牧師英勇行為，使他們能夠在一起舉行追思紀念會。他希望在音樂禮拜中，透過音樂和希望的話語，給大家帶來安慰。他鼓勵大家在懷念鄭醫師的同時，堅強地與邪惡抗爭，並相信正義最終會戰勝邪惡。

張宣信透過視訊參與追思禮拜。他在致詞中，提到回想起那天經歷，可用「錯亂」形容他的心情；時間的錯亂感仍然存在，有時候突然想起或是在夢中，去年的5月15日在Simpson Hall的事情仍然鮮明如昨。他懷疑這件事情將永遠銘刻在心中，難以忘卻。提到這種情緒的錯亂可能會伴隨一生。他衷心感謝上帝和鄭達志醫師及其家人，感謝上帝在緊急時刻引導他採取行動，阻止更大的傷害。他也深深感謝鄭達志醫師的犧牲，並向他的家人表示敬意。

在追思禮拜中，教會成員除紀念和感激鄭醫師在槍擊事件中的犧牲外，也希望大家逐漸放下這個慘劇。而除了幾位主講嘉賓的致詞外，大部分都以療傷和平靜心情的音樂作為禮拜的主要活動。

而教會原本每周三開放的長青教室，並未因為槍擊案而設限，當地居民仍然踴躍參加社區活動。