南加汽油耗量高地區 龜速換電動車

南巴沙迪那市一處電動汽車充電站。（取材自谷歌地圖）

非營利組織Coltura將汽油消耗量和電動汽車 擁有率，與加州 每個郵政編碼的人口統計數據配對後發現，在南加地區，擁有越多的「駕駛最多的汽油超級用戶」，且汽油成本支出負擔更重的社區，正以最慢的速度過渡到電動車 駕駛。

例如，在河濱縣（Riverside）許多地區，近三分之一的司機被認為是汽油「超級用戶」，意指每人每年燃燒超過1200加侖的汽油，並將年收入的近20%用於通勤。 到目前為止，安扎(Anza) 居民擁有的車輛中只有0.1%是電動的。但在房價昂貴的洛杉磯縣聖瑪利諾市（San Marino），只有 2.5% 的駕駛人是超級用戶，每個人在燃料上的花費不到其收入的6%。 聖瑪利諾5.7% 的駕駛人現在擁有電動汽車，這是全州平均水平的兩倍多。

Coltura發現，許多用戶在選擇買車時，有一種根深蒂固的觀念認為電動汽車買不起。儘管他們平均每月支付500元的汽油費，而電動車費平均每月只需要300元。Coltura發現，加州約56%的「汽油超級用戶」收入低於該州的中位數水平，年收入低於5萬元的通勤者平均將收入的23%花在汽油上。

事實上，這些發現並不令人驚訝。 雖然電動汽車的維護成本顯著降低，而且州和聯邦的激勵措施也有所幫助，但電動汽車的購買價格可能比同類汽油車高出20%至50%，在許多公寓和出租屋中為電動汽車充電也存在挑戰。根據汽車零售網站Bumper的一項新研究，雖然加州在人均EV充電器方面排名全國第五，但社區之間的分配並不平等，較富裕縣的充電器比例明顯高於收入較低的縣。 例如，聖伯納汀諾縣（San Bernardino）每一萬名居民只有6個充電端口，而橙縣的比例為每1萬人11.8個。

Coltura組織建議，如果加州想要實現其氣候目標，並迅速大幅減少溫室氣體排放，應該注重於「讓汽油超級用戶使用電動汽車」。事實上對於許多「汽油負擔沉重的家庭」來說，一些額外的電動汽車首付幫助，可能還會帶來豐厚的回報。