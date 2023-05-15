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LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

記者子為／洛杉磯報導
國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）
國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）

自美中互航政策放開後，近日赴華人數逐漸上升，香港是熱門目的地及中轉地。為給美國旅客赴香港提供更多便利，國泰航空將於5月17日放出美國往返香港的免費機票。該搶票活動僅面向國泰航空會員，會員註冊免費。該活動採先到先得的原則。

該優惠是國泰航空「World of Winners」（飛遇世界大賞）活動的一部分，將放出2890張美國往返香港的免費機票，覆蓋洛杉磯、波士頓、紐約、舊金山四個城市到香港的航班，以及1555張加拿大往返香港的免費機票。

搶票時間為5月17日下午5時至5月23日23時59分，採取先到先得，搶完為止的規則發放。

參加該活動前，旅客需註冊成為國泰航空會員，註冊過程免費。該活動要求飛行的起點與終點必須在美國或加拿大，不能從香港出發，也不能聯程到其他城市。機票類型為經濟艙往返（O艙），旅行時間為出票日起九個月內有效。

該機票可參與國泰航空的里程累積，並能享受里程升艙的待遇。機票價格全免，但稅費需自理。機票可以退改，手續費也需要自理。該免費機票不可轉讓，每個國泰航空會員最多只能獲得一張免費往返機票。

研究北美機票市場的專家「北美票帝」建議，為了更高效地搶票，可以在活動開始前在官網登錄會員，並進入活動頁面。除此之外，可提前準備好會員卡卡號、電話、電子郵箱等信息。等活動快開始時，用戶可以刷新界面，等到「Join Now」的按鈕變為「進入活動」。

根據此前參與過搶票活動的網友反饋，進入活動後，用戶需要選擇想兌換日期的機票。用戶最好在搶票前考慮好日期，並多準備幾個備選方案，以免想兌換日期的機票已被搶光或無法被兌換時，有其他替代選擇。用戶在選完日期後可支付稅費並退出，等待出票的郵件。如果名額已被搶光，系統會提示活動結束。

活動詳情可至國泰航空官網了解 https://flights.cathaypacific.com/en_US/offers/HKIA-exclusive-ticket-offer.html

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