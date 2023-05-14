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華人長者生活 疫後更堅韌

記者楊青/洛杉磯報導
史振順樂觀面對命運挑戰，精心護理後院的植物花草和果樹。（記者楊青／攝影）
史振順樂觀面對命運挑戰，精心護理後院的植物花草和果樹。（記者楊青／攝影）

快樂不是年輕人的專利，每天自信且有盼望的生活更不是年輕人獨有，三年的新冠疫情南加州許多華人年長者更加堅韌，空巢後的晚年生活愈加豐富多彩。

來自五湖四海的南加州年長者，晚年生活和南加的春天一樣生機勃勃，變老沒有選擇，但很多人卻選擇不老的生活形態，健康、快樂，讓後代和家人無所擔憂。

「兩個女兒離家上大學，我的空巢生活就開始了；孩子畢業後一個在紐約，一個在華府，越走越遠」，華人人口密集的阿罕布拉市中國農曆新年四海迎春嘉年華20年的策劃人陳惠萍回憶。她強調，好在那時還在縣政府工作，生活節奏並沒有很大改變，但直到近年先生過世、長達三年的疫情開始，她才真正嘗到空巢的味道。

事實上在孩子離家之後，陳惠萍就開始重新安排休閒生活，希望活動一下筋骨，也嘗試發展愛好。因為腰背疼痛，她開始學習國際標準舞。沒想到幾年下來，背痛沒了，精神很好，「當初真的只是有興趣，但跳著跳著，感覺這門藝術學無止境」，她不但認真拜師，甚至參加各種表演和比賽，「我覺得跳舞除了運動身體之外，我的的性情也有很大的改變」，她說，學習讓人更加謙虛，也更加淡定。

新冠疫情給所有人的生活按下暫停鍵，長期居家避疫，獨居的陳惠萍常常連找個人說話都難，「我想我可以唱唱歌啊，對自己的肺活量也有幫助」，她不但很快添置了卡拉OK，在家自娛自樂，還將過去20多年籌辦活動的大批歷史照片翻出來，學著年輕人的樣子做了第一個視頻，「做著做著覺得需要精益求精」，唱歌、跳舞、攝影、配樂、編輯、美工，三年下來，陳惠萍將自己的歌舞做成了15個視頻。當這些視頻的公眾點擊量超過五位數時，她簡直不敢相信自己也能夠和年輕人一樣成為網紅。

美國南加州海南同鄉會前會長史振順，則沒能像陳惠萍那樣幸運。2020年10月，他因幫助一對疑似染疫的空巢夫婦而感染新冠病毒，高燒數天後下肢出現大量血栓，右脚膝蓋以下的脚板和腿部被迫切除。這位從越南來美將近半個世紀的社區熱心人，雖與死神擦肩而過，卻從此成了殘疾人。

當醫生鋸掉他的右腿時，他意識到自己晚年生活將永遠改變，未來最大的挑戰是和原來正常人的生活完全兩樣，洗澡要人幫忙，脫衣服要用Walker幫助，跌倒要靠家中小椅子或旁邊的石頭才能爬起來。

但是，就在截肢後不到數月，史先生居然頑强地重新站立起來，重新面對生活的挑戰，慢慢學習殘疾人的生活技能。既然不能像以往那樣出門訪友，他就將大多數精力放到自家後院的花草果樹上，為朋友們截枝和培養優良水果。兩年來，他精心種植的火龍果獲得大豐收，往年免費送給朋友品嘗的火龍果，因為行動不便無法送出，在女兒的建議下改為臉書銷售，又甜又大的火龍果一個小時内銷售一空。

2023年，史先生開始了失去一條腿後的第一次國際旅行，用一條正常腿和一條假肢，走遍台灣的山山水水，當他在微信朋友圈中和大家分享徒步走下日月潭，和清境農場487級階梯的照片時，引得無數的大拇指。

陳惠萍在疫情期間製作個人歌舞視頻專輯，鼓勵同齡年長人積極健康生活。（陳惠萍提供）
陳惠萍在疫情期間製作個人歌舞視頻專輯，鼓勵同齡年長人積極健康生活。（陳惠萍提供）
右腿戴著假肢的史振順（左）在友人陪同下走完台灣清境農場的487級臺階。（史振順提...
右腿戴著假肢的史振順（左）在友人陪同下走完台灣清境農場的487級臺階。（史振順提供）
陳惠萍在疫情期間製作個人歌舞視頻專輯，鼓勵同齡年長人積極健康生活。（陳惠萍提供）
陳惠萍在疫情期間製作個人歌舞視頻專輯，鼓勵同齡年長人積極健康生活。（陳惠萍提供）
右腿戴著假肢的史振順旅游日月潭。（史振順提供）
右腿戴著假肢的史振順旅游日月潭。（史振順提供）
史振順樂觀面對命運挑戰，精心護理後院的植物花草和果樹。（記者楊青／攝影）
史振順樂觀面對命運挑戰，精心護理後院的植物花草和果樹。（記者楊青／攝影）
高齡九旬的施吾庠老先生（中）帶領洛杉磯長青會協助數百名華人年長者保持互動，相互溫...
高齡九旬的施吾庠老先生（中）帶領洛杉磯長青會協助數百名華人年長者保持互動，相互溫暖，平度度過三年疫期。（記者楊青/攝影）
陳惠萍在疫情期間製作個人歌舞視頻專輯，鼓勵同齡年長人積極健康生活。（陳惠萍提供）
陳惠萍在疫情期間製作個人歌舞視頻專輯，鼓勵同齡年長人積極健康生活。（陳惠萍提供）
陳惠萍在疫情期間製作個人歌舞視頻專輯，鼓勵同齡年長人積極健康生活。（陳惠萍提供）
陳惠萍在疫情期間製作個人歌舞視頻專輯，鼓勵同齡年長人積極健康生活。（陳惠萍提供）
陳惠萍在疫情期間製作個人歌舞視頻專輯，鼓勵同齡年長人積極健康生活。（陳惠萍提供）
陳惠萍在疫情期間製作個人歌舞視頻專輯，鼓勵同齡年長人積極健康生活。（陳惠萍提供）
高齡九旬的施吾庠老先生（二排左七）帶領洛杉磯長青會協助數百名華人年長者保持互動，...
高齡九旬的施吾庠老先生（二排左七）帶領洛杉磯長青會協助數百名華人年長者保持互動，相互溫暖，平安度過三年疫期。（記者楊青/攝影）

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