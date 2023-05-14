我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新冠結束？今年全美仍有4萬人感染死亡

編譯廖宜怡／綜合報導
美國正式解除新冠疫情緊急狀態，傳染病學專家稱社會正處於一個令人不安的疫情轉折點。（美聯社）
美國正式解除新冠疫情緊急狀態，傳染病學專家稱社會正處於一個令人不安的疫情轉折點。（美聯社）

在世界衛生組織（World Health Organization，簡稱WHO）宣布全球新冠疫情最嚴重的時期已經結束後一周，美國新冠疫情緊急狀態也在5月11日畫下句點。不過，在大部分美國人已恢復日常生活之際，專家認為，人們應該思考接下來會發生什麼。

日前，美國疾病防制中心（CDC）表示，新冠在2022年是美國第四大死因，2023年可能會繼續保持這個名次。自今年1月以來，美國已有超過4萬人死於新冠，其中大部分是老年人和免疫力低下的人。

加州傳染病學家和公共衛生官員一致認為，與2020年3月聯邦政府頒布緊急令時相比，人們現在的處境已好很多。但他們表示，現在宣布緊急狀態結束仍為時過早。

舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）表示，儘管目前新冠病毒的傳播狀況，已不再符合他對「疫情」（pandemic，也稱大流行）的定義，但「傳染病學中沒有任何專業術語可以準確描述現在已經減緩、但仍構成威脅的疫情」。

在過去三年中，美國有超過113萬人死於新冠，其中包括截至今年5月3日的一周內的1109人，另外還有數百萬人還在遭受新冠造成的影響。

馬連縣（Marin County）衛生局局長威利斯（Matt Willis）承認，新聞標題可能讓一般人感到困惑。他說：「事實上，我們現在所處的位置，正介於過去的全球緊急狀況和未來發展成可預測的地方傳染病（endemic）之間。這個階段令人感到混亂，因為它仍不可預測，我們仍必須密切觀察它。」

未來，鑑於公共衛生政策的政治化，若出現新變種病毒讓住院和死亡人數突然再度激增，政府不太可能再實施全面的限制措施，例如進行封鎖或強制佩戴口罩，社會也不太可能像2020年3月新冠疫情剛爆發時那樣團結起來對抗病毒。

瓦賀特說：「對很多人來說，現在是一個轉折點。他們覺得，我已經對抗疫情三年了，再也無法忍受了。因此，這些人不會再走回頭路，除非又開始有大量感染者死亡。」不過，瓦賀特補充說，他現在仍然會在擁擠的地方戴口罩。

威利斯說：「我們必須靈活因應威脅，可以在風險較低時放寬一些措施，例如取消口罩令，如此一來，在有必要收緊規定時，公眾才會信任我們。」

疫情 口罩 緊急狀態

上一則

基金會發冰毒吸食管 惹議

下一則

管理員以福利為由性騷女租客 房東也被起訴

延伸閱讀

TikTok母公司前高層：字節跳動是中共宣傳工具

TikTok母公司前高層：字節跳動是中共宣傳工具
42卷命令結束 創紀錄移民潮續湧邊境：我們只想要安全

42卷命令結束 創紀錄移民潮續湧邊境：我們只想要安全
路透：美歐貿易會議將承諾聯合行動反制中國

路透：美歐貿易會議將承諾聯合行動反制中國
看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈
須先線上申請庇護 無證客命運不一 誰能入境美國？

須先線上申請庇護 無證客命運不一 誰能入境美國？
外交鐵娘子將退休 誰來接薛曼？

外交鐵娘子將退休 誰來接薛曼？

熱門新聞

牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

2023-05-07 13:54
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

2023-05-09 18:04
從中國大陸走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，洛杉磯就是熱門目的地之一。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱對話中國走線人 來美一周就後悔了

2023-05-09 22:28
洛杉磯購物中心The Grove，5月7日發生大規模鬥毆事件。（目擊者）

LA知名購物中心爆大規模鬥毆 路人驚叫警察在哪？

2023-05-08 14:20
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12
2023 年 5 月 8 日聖地牙哥，一名美國邊境巡邏人員指揮尋求庇護者在墨西哥蒂華納附近的邊境雙柵欄之間等待處理。 （美聯社）

遣返令失效 華人憂偷渡潮

2023-05-12 02:19

超人氣

更多 >
白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈
台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」
台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作