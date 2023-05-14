新冠結束？今年全美仍有4萬人感染死亡

美國正式解除新冠疫情緊急狀態，傳染病學專家稱社會正處於一個令人不安的疫情轉折點。（美聯社）

在世界衛生組織（World Health Organization，簡稱WHO）宣布全球新冠疫情 最嚴重的時期已經結束後一周，美國新冠疫情緊急狀態 也在5月11日畫下句點。不過，在大部分美國人已恢復日常生活之際，專家認為，人們應該思考接下來會發生什麼。

日前，美國疾病防制中心（CDC）表示，新冠在2022年是美國第四大死因，2023年可能會繼續保持這個名次。自今年1月以來，美國已有超過4萬人死於新冠，其中大部分是老年人和免疫力低下的人。

加州傳染病學家和公共衛生官員一致認為，與2020年3月聯邦政府頒布緊急令時相比，人們現在的處境已好很多。但他們表示，現在宣布緊急狀態結束仍為時過早。

舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）表示，儘管目前新冠病毒的傳播狀況，已不再符合他對「疫情」（pandemic，也稱大流行）的定義，但「傳染病學中沒有任何專業術語可以準確描述現在已經減緩、但仍構成威脅的疫情」。

在過去三年中，美國有超過113萬人死於新冠，其中包括截至今年5月3日的一周內的1109人，另外還有數百萬人還在遭受新冠造成的影響。

馬連縣（Marin County）衛生局局長威利斯（Matt Willis）承認，新聞標題可能讓一般人感到困惑。他說：「事實上，我們現在所處的位置，正介於過去的全球緊急狀況和未來發展成可預測的地方傳染病（endemic）之間。這個階段令人感到混亂，因為它仍不可預測，我們仍必須密切觀察它。」

未來，鑑於公共衛生政策的政治化，若出現新變種病毒讓住院和死亡人數突然再度激增，政府不太可能再實施全面的限制措施，例如進行封鎖或強制佩戴口罩 ，社會也不太可能像2020年3月新冠疫情剛爆發時那樣團結起來對抗病毒。

瓦賀特說：「對很多人來說，現在是一個轉折點。他們覺得，我已經對抗疫情三年了，再也無法忍受了。因此，這些人不會再走回頭路，除非又開始有大量感染者死亡。」不過，瓦賀特補充說，他現在仍然會在擁擠的地方戴口罩。

威利斯說：「我們必須靈活因應威脅，可以在風險較低時放寬一些措施，例如取消口罩令，如此一來，在有必要收緊規定時，公眾才會信任我們。」