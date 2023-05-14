我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

歐巴馬次女莎夏南加大畢業 全家觀禮

洛杉磯訊
美國前總統歐巴馬和大女兒瑪麗亞出席小女兒的南加大畢業典禮。（圖：校友陳懿提供）
美國前總統歐巴馬和大女兒瑪麗亞出席小女兒的南加大畢業典禮。（圖：校友陳懿提供）

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）和夫人米雪兒歐巴馬（Michelle Obama）12日現身南加州大學（USC）的畢業典禮，給現場師生和家長們帶來一大驚喜。但他倆都不是今年典禮的演講嘉賓，而是畢業生家長，觀禮他們的小女兒莎夏（Sasha Obama）從南加大取得了學位。

今年21歲的莎夏畢業於南加大Dornsife學院（Dornsife College of Letters, Arts, and Sciences），根據多家媒體報導，莎夏的專業為社會學（sociology）。歐巴馬夫婦以及他們的24歲大女兒瑪麗亞（Malia）都出席了莎夏的畢業典禮。

莎夏2019年在密西根大學開始學習心理學，後來轉學至南加州大學學習社會學。而她的姐姐目前也在洛杉磯，從事電影行業。米雪兒去年透露，兩人「關係很近，住在一起。」

歐巴馬夫婦和長女盛裝出席了小女的畢業典禮。歐巴馬身著一身灰色西裝，米雪兒身著黑色禮裙，兩人手挽手走在一起。旁邊的瑪麗亞身著裸色吊帶裙。雖然全家人被保鑣一路護衛，但面對熱情的民眾，歐巴馬揮手致意。在莎夏上台領取了畢業證書後，一家人短暫停留便離開現場。

歐巴馬 南加大 加州大學

上一則

母親節周末 南加成花海

下一則

送媽媽禮物 超市網紅蛋糕成選項

延伸閱讀

前第一千金南加大畢業 歐巴馬全家觀禮

前第一千金南加大畢業 歐巴馬全家觀禮
英男駭拜登、馬斯克等名流推特 竊79.4萬加密幣

英男駭拜登、馬斯克等名流推特 竊79.4萬加密幣
「工人皇帝」西班牙巡演 歐巴馬現身

「工人皇帝」西班牙巡演 歐巴馬現身
「工人皇帝」西班牙巡演 歐巴馬驚喜現身聚餐 夫人上台高歌

「工人皇帝」西班牙巡演 歐巴馬驚喜現身聚餐 夫人上台高歌
歐巴馬參演Netflix紀錄片 訪問各行各業美國人

歐巴馬參演Netflix紀錄片 訪問各行各業美國人
擔任中掮客 還試圖引渡郭文貴 饒舌歌手米歇爾10項罪成

擔任中掮客 還試圖引渡郭文貴 饒舌歌手米歇爾10項罪成

熱門新聞

牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

2023-05-07 13:54
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

2023-05-09 18:04
從中國大陸走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，洛杉磯就是熱門目的地之一。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱對話中國走線人 來美一周就後悔了

2023-05-09 22:28
洛杉磯購物中心The Grove，5月7日發生大規模鬥毆事件。（目擊者）

LA知名購物中心爆大規模鬥毆 路人驚叫警察在哪？

2023-05-08 14:20
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12
2023 年 5 月 8 日聖地牙哥，一名美國邊境巡邏人員指揮尋求庇護者在墨西哥蒂華納附近的邊境雙柵欄之間等待處理。 （美聯社）

遣返令失效 華人憂偷渡潮

2023-05-12 02:19

超人氣

更多 >
白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈
台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」
台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作