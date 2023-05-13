慶祝母親節 華航祭9折優惠

為慶祝母親節，中華航空（China Airlines）從即日至5月21日期間推出機票9折優惠。（華航圖片）

慶祝母親節 ，華航機票大優惠。中華航空（China Airlines）從即日至5月21日推出機票9折優惠，從美國和加拿大的門戶出發或中途轉機的旅客購買華航機票時，都會有10%的折扣優惠。

有旅行社將10%換算為具體金額，如經濟艙機票可減價50元，原價930元的機票，優惠價就是880元。豪華經濟艙機票減價135元起，原價1968元，優惠價1830元。商務艙機票減價423元起，原價5468元，優惠價5045元。要求出發日期是8月1日至11月30日，而開票日期是即日起至21日。

此優惠不可與其它優惠同時使用，也不包括嬰兒票價。此外，政府稅收、費用和承運人徵收的附加費不享受任何折扣，兒童折扣亦不包括在內。詳細的價格建議仍上網查詢。

華航北美地區營業經理李宜真表示，北美地區包括洛杉磯、紐約、舊金山和溫哥華出發都可享受10%的折扣，具體省多少要以實際票價為準。目前華航載客率都到九成，買暑假機票的旅客要趕快，今年暑假機票將供不應求，因為很多人兩三年沒出門，想回台灣的人增加。6月出發，經濟艙機票來回價格2400元，往常暑期沒有那麼誇張，現在因為通膨和需求增加。5月16日到7月1日都是旺季，經濟艙往返票價基本上2000元起。

她說，暑期旅客如果想在旺季省錢，可考慮乘坐華航每周一三五出發的洛杉磯國際機場 下午班。想下半年飛台灣的朋友現在也要準備買票了，8月進入淡季，目前下半年最好的折扣就是母親節的10%折扣。華航LAX每周10班，安大略機場是每周七班，雖然安大略機場經濟艙票價比LAX經濟艙票貴80元，但考慮到時間成本還是很划算。

對於想在台北轉機飛中國大陸的民眾，華航也是不錯的選擇。李宜真表示，華航在中國大陸有六個航點，分別是上海、北京 、成都、廣州、深圳和廈門，都可在桃園轉機。不過持中國大陸護照的民眾返回美國時，需要經過香港到桃園再回美國，七天之內無需辦理港澳通行證。另外從日本飛台北桃園再飛美國也可。

她說，華航到達台北時間是早上5點左右，很多飛中國大陸的航班都能連接。像飛北京是早上7時左右，飛上海是8時左右，到達當地時間都是上午。只有飛廣州是下午2時左右出發，持有美國護照且下午或晚上班機的乘客，還可參加台北半天免費城市導覽，或送悠遊卡坐捷運。