公共交通支出遭砍 恐陷死亡循環然

公共交通倡導者希望得到州長救助的希望落空了。（美聯社）

公共交通倡導者希望得到州長救助的希望落空。12日發布的對於州預算 提案的修訂版本中，州長紐森 （Gavin Newsom）非但沒有對為公共交通運營提供資金作出承諾，而且維持了對公共交通資本資金約20億美元的削減，這些資金是要用於支付鐵路維修和公交車採購等基礎設施工作。

公共交通機構和他們的倡導者已經警告說，如果沒有政府的干預，公交系統可能會出現 「死亡循環」（death spiral）。在缺乏資助的情況下，公交機構將被迫大幅削減服務，這將進一步阻止已經對公交存有戒心的乘客回來使用。乘客量的再次下降將進一步減少交通機構的收入，結果是更大幅度地削減服務，並引發一個地獄般的循環。

舊金山市交通局BART和其他灣區公共交通機構預計在未來幾年將出現重大赤字，雖然聯邦緊急援助金使他們在疫情 期間得以維持，但已幾近耗盡，同時，乘客人數和交通收入仍然遠遠低於疫情前的水平。如果得不到支持，這些機構將被迫大幅削減服務。

參議院民主黨人提議，在未來五年每年提供10億美元的交通運營資金，但參議員威善高（Scott Wiener）強調，他們探索出了創造性的支付方式，可以將來自州政府的基金降至幾億。