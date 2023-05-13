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囂張群賊 開卡車撞高檔店打劫7萬元商品

洛杉磯訊
商店被撞開，嫌犯搶走價值約7萬元的商品。（取材自KTLA）
商店被撞開，嫌犯搶走價值約7萬元的商品。（取材自KTLA）

洛杉磯縣布班克（Burbank）的一家高檔商店，5月11日發生囂張入室盜竊案件，警方正在尋找至少10名嫌疑人的犯罪集團，監控視頻拍攝到他們開著一輛卡車直接撞開店門，並搶走價值約7萬元的商品。

（影音來源：被搶商家／記者邵敏後製）

案件發生在11日凌晨1時30分左右，被竊商家名為Magnolia Park，地點位於布班克Magnolia Blvd 3500號。監控視頻顯示，嫌疑人開著一輛皮卡車衝到商店前面。在此之前，他們嘗試砍倒一棵樹，搬走一張混凝土大板凳，同時試圖倒車闖進店裡。在多次嘗試開車撞店的過程中，嫌疑人分工明確，有人移除門口垃圾桶並指揮司機撞店。

最終，皮卡車司機衝破門口的圍欄，十名蒙面嫌疑人闖入商店，搶走能夠得手的任何東西。在不到十分鐘時間裡，嫌犯們搶走連帽衫、帽子和其他衣服，每件起價100元以上，總共帶走價值約七萬元的商品。

店主Miki Guerra表示，這群劫匪十分清楚自己想要什麼，他們搶走很多高檔衣物，這些商品在其他零售店已經斷貨。店主補充說，該店已不是第一次被劫，2018年曾被劫匪闖入3次，此後他加強了安全系統，但面對這次犯罪集團大規模作案，仍然無濟於事。

布班克警方稱，案發後嫌疑人開著其他幾輛車逃離現場，遺棄了這輛用來衝撞商店的皮卡車，據悉，這輛車也是盜竊得來。警方已找到被遺棄的車輛，但嫌疑人尚未被捕。被搶商家開始清理被嚴重破壞的店面，店主認為需要幾天時間才能恢復。

警方指出，11日發生的入室盜竊案件，可能與前一天早上發生在布班克的另一起案件有關。 10日（周三）凌晨3時30分左右，安全攝像頭捕捉到一群蒙面男子，闖入F22 Studios 大樓，嫌疑人用撬棍撬開大樓舞台區域的入口，隨後撕掉一塊牆體絕緣材料進入大樓。

一群蒙面男子闖入大樓實施盜竊。（取材自KTLA）
一群蒙面男子闖入大樓實施盜竊。（取材自KTLA）
嫌犯嘗試多種辦法開車撞店。（KTLA）
嫌犯嘗試多種辦法開車撞店。（KTLA）

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