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檢方大撒網 賄賂案多達13人被調查

記者楊青／綜合報導

深圳新世界及其負責人黃偉的摩天大樓開發賄賂案東窗事發後，檢方組織了強大團隊展開調查，成員包括聯邦助理檢察官Mack E. Jenkins，聯邦司法部刑事司司長、聯邦公共腐敗和民權科助理檢察官Susan S. Har和Jamari Buxton、國際麻醉品部洗錢和敲詐勒索科聯邦檢察官Patrick Castañeda等，被調查人員多達13人。

涉案被告還包括李大衛（Dae Yong Lee，David Lee），57歲的房地產開發商，Bel Air居民，他與他的公司之一在2022年6月被判有罪，罪名是向Huizar提供50萬元現金以換取他的幫助解決勞工組織的提告，量刑定在今年7月21日。

被控牽涉本案的洛杉磯市前副市長，67歲的陳紓樺（Raymond She Wah Chan），但他對共謀、賄賂、欺詐和向聯邦特工撒謊等指控表示不認罪。該案重審預計在2024年3月進行。

George Chiang，44歲的房地產開發顧問，格拉納達山（Granada Hills）居民，他在2020年6月對一項共謀敲詐勒索罪認罪，將於今年10月20日宣判量刑。Justin Jangwoo Kim，56歲政治籌款人，Mar Vista居民，2020年6月承認了一項賄賂罪，定於今年10月23日宣判量刑。

George Esparza，36歲，惠薩的前特別助理，他在2020年7月承認了一項串謀敲詐勒索罪，將於今年10月27日量刑。

住在波特牧場（Porter Ranch）的60歲的Morris Roland Goldman是一名說客，他在2020年9月承認了一項串謀行賄和欺詐罪，將於今年11月3日宣判量刑。

播佑岡（Boyle Heights）56歲的Salvador Huizar是惠薩的弟弟，曾在深圳新世界公司賄賂案審判中作為控方證人出庭，他在2022年10月承認向聯邦調查人員作出虛假陳述的重罪指控，將在今年11月3日量刑。

檢察官 房地產 司法部

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