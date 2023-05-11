加州網購二手車 小心是偷來的

民眾在網路上購買二手車，可能會買到贓車。看見的車輛產權證也可能是假的。（取自NBC）

NBC 4電視台報導，消費者從Craigslist等網站上購買二手車 ，會有買到贓車的可能性，眼前看到的車輛產權證（Title），也可能是假的。

南加橙縣的布萊克利（Kent Blakely）會在Craigslist等網站購買二手車，後將這些車在拍賣會上出售。然而他近期成了一場騙局的受害者，由於不小心買了輛被盜的車輛，導致警察持槍出現在他家門口。

布萊克利說，他每賣出一輛車，大約能獲利500元。幾個月前，他在Craigslist看到一輛標價3萬2000元的2019年款賓士車時，他覺得「很便宜，轉手獲利可達4000元至5000元。」

布萊克利見到賣家，確認賣家的駕照 與產權證上的姓名相符。他還通過檢查浮水印，確認車輛產權證真偽。他說，「浮水印上有三、四隻熊，這是合法加州車輛產權標誌之一。」

他買下這輛車，然而在拍賣會出售該車的前一天，執法人員出現在他家門口。

根據NBCLA I-Team調查小組，布萊克利說，當天他看到橙縣汽車 盜竊特遣隊（Auto Theft Task Force）出現在他家，當他開啟車庫，「他們拿槍指著我」。

小偷通過汽車共享網站Turo租賃這輛賓士，充當車主將其出售。該輛車真正主任是哈登（Lisa Haddon），當車輛沒有歸還時，她起了疑心。「我給租賃者發簡訊，但未獲回應」她說。後來她報警，稱車輛被盜。

Turo表示盜竊車輛極為罕見，它與執法部門合作，以保護社區。哈登最後拿回她的車，但布萊克利損失3萬2000元。

詐欺專家戴維斯（Justin Davis）說，這場騙局也可能失敗，因小偷從DMV拿到真正的空白車輛產權證，填上自己名字。他說，其他州也曾發生類似情況。

DMV拒絕I-Team採訪要求，他們在電子郵件中表示，會認真對待詐欺索賠，但無法提供正進行調查案的訊息。

至於布萊克利，自那之後，竊賊試圖向他出售更多贓車。他想警告其他購車者，這可能發生在他們身上，因「從事該行業30多年，我從未聽過有紙質，假的車輛產權證。」

NBC提供民眾購買二手車技巧：與賣家會面前，要求查看他們駕照的照片和車輛識別號碼。通常騙子不喜歡提供這些訊息，因害怕被抓。

此外，最好運行Carfax報告。這提供車輛產權證最後發布日期，且應該與產權證上的日期相匹配。

最好的方式是在美國汽車協會（AAA）辦公室與賣家會面，在那裡移轉產權。AAA會核實該輛車真正車主，是否與汽車產權證上的名字相符。