我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

加州網購二手車 小心是偷來的

編譯陳盈霖／綜合外電報導
民眾在網路上購買二手車，可能會買到贓車。看見的車輛產權證也可能是假的。（取自NBC）
民眾在網路上購買二手車，可能會買到贓車。看見的車輛產權證也可能是假的。（取自NBC）

NBC 4電視台報導，消費者從Craigslist等網站上購買二手車，會有買到贓車的可能性，眼前看到的車輛產權證（Title），也可能是假的。

南加橙縣的布萊克利（Kent Blakely）會在Craigslist等網站購買二手車，後將這些車在拍賣會上出售。然而他近期成了一場騙局的受害者，由於不小心買了輛被盜的車輛，導致警察持槍出現在他家門口。

布萊克利說，他每賣出一輛車，大約能獲利500元。幾個月前，他在Craigslist看到一輛標價3萬2000元的2019年款賓士車時，他覺得「很便宜，轉手獲利可達4000元至5000元。」

布萊克利見到賣家，確認賣家的駕照與產權證上的姓名相符。他還通過檢查浮水印，確認車輛產權證真偽。他說，「浮水印上有三、四隻熊，這是合法加州車輛產權標誌之一。」

他買下這輛車，然而在拍賣會出售該車的前一天，執法人員出現在他家門口。

根據NBCLA I-Team調查小組，布萊克利說，當天他看到橙縣汽車盜竊特遣隊（Auto Theft Task Force）出現在他家，當他開啟車庫，「他們拿槍指著我」。

小偷通過汽車共享網站Turo租賃這輛賓士，充當車主將其出售。該輛車真正主任是哈登（Lisa Haddon），當車輛沒有歸還時，她起了疑心。「我給租賃者發簡訊，但未獲回應」她說。後來她報警，稱車輛被盜。

Turo表示盜竊車輛極為罕見，它與執法部門合作，以保護社區。哈登最後拿回她的車，但布萊克利損失3萬2000元。

詐欺專家戴維斯（Justin Davis）說，這場騙局也可能失敗，因小偷從DMV拿到真正的空白車輛產權證，填上自己名字。他說，其他州也曾發生類似情況。

DMV拒絕I-Team採訪要求，他們在電子郵件中表示，會認真對待詐欺索賠，但無法提供正進行調查案的訊息。

至於布萊克利，自那之後，竊賊試圖向他出售更多贓車。他想警告其他購車者，這可能發生在他們身上，因「從事該行業30多年，我從未聽過有紙質，假的車輛產權證。」

NBC提供民眾購買二手車技巧：與賣家會面前，要求查看他們駕照的照片和車輛識別號碼。通常騙子不喜歡提供這些訊息，因害怕被抓。

此外，最好運行Carfax報告。這提供車輛產權證最後發布日期，且應該與產權證上的日期相匹配。

最好的方式是在美國汽車協會（AAA）辦公室與賣家會面，在那裡移轉產權。AAA會核實該輛車真正車主，是否與汽車產權證上的名字相符。

汽車 二手車 駕照

上一則

蘋果AirTag助抓賊 警破百萬搶案

下一則

洛縣民宅枇杷大豐收 大批路人爬牆摘

延伸閱讀

辱罵非裔「大猩猩」 加州總檢察長調查警員種族短訊

辱罵非裔「大猩猩」 加州總檢察長調查警員種族短訊
乾湖復活面積擴大 加州農糧價格水漲船高

乾湖復活面積擴大 加州農糧價格水漲船高
加州乳製業災損達200億 影響產品供貨

加州乳製業災損達200億 影響產品供貨
挺AB1672法案 加州護工大動員金山市府前集會

挺AB1672法案 加州護工大動員金山市府前集會
加州民權局設熱線 即時救援仇恨犯罪受害者

加州民權局設熱線 即時救援仇恨犯罪受害者
加州第4個 聖縣消除性別歧視公約

加州第4個 聖縣消除性別歧視公約

熱門新聞

牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

2023-05-07 13:54
原價32.88元的小熊砂鍋，售價2.30元。（受訪者提供）

砂鍋只賣2.3元 華人網購險被騙

2023-05-03 13:42
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

2023-05-09 18:04
洛杉磯購物中心The Grove，5月7日發生大規模鬥毆事件。（目擊者）

LA知名購物中心爆大規模鬥毆 路人驚叫警察在哪？

2023-05-08 14:20
從中國大陸走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，洛杉磯就是熱門目的地之一。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱對話中國走線人 來美一周就後悔了

2023-05-09 22:28
經張小姐布置後的客廳，十分溫馨，其中沙發和書架由房東借出。（圖：受訪者提供）

ADU增額外空間 自住出租雙贏 成為新風潮

2023-05-08 02:20

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠