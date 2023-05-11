奇諾華女遇害 母親將來美辦後事並訴諸司法

案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加聖伯納汀諾縣奇諾市（Chino）4月30日凌晨發生華女 遭受家暴，遭男友刺殺死亡凶殺案。據知情華人 透露，受害者與男友並沒有婚姻關係。受害者家屬計畫來美為被害人處理後事，不排除找律師訴諸司法，為被害人討回公道。

案發不久，一位知情者在內陸華人社交平台表示，受害女孩很有才華，父親過世得早，只有媽媽一人相依為命。受害女孩的媽媽將來美處理後事，希望華人朋友伸出援手，畢竟是白髮人送黑髮人。

這位知情者對本報說，受害女孩只有20多歲，與男友交往前並沒有太深入了解，後來發現男友情緒經常失控，但因為抱有希望，一直維持著男女朋友關係，應該沒想到會發生血案。但究竟是什麼動機導致血案，因為警方正在調查，知情人士也不好回答。

知情人士未透露女孩姓名，只表示接到來自中國江蘇地區友人發來的資訊，友人表示女孩生前在當地就加入教會受洗，是虔誠教徒。因為是單親，爸爸早逝，媽媽聽到女兒被害消息，悲痛心碎，並將在友人陪同下為女兒辦理後事，如果按照原先安排，近日將抵達。

知情者表示，當地華人教會將提供食宿交通協助，受害者家屬會尋求律師提供法律幫助。他說，對受害者家屬來說，唯一女兒遭遇不測，是無法承受之痛。作為當地華人，也會盡可能在各方面提供幫助，以及各種資源，也希望有華人志願者加入。

美國華美協會創辦人周克蕙獲悉消息後，也聯絡到這位知情者，希望受害者家屬抵達後，盡可能提供協助。

這起兇殺案發生在奇諾市市立機場附近的「西保留地社區」（West Preserve )，地點在麥金托什街15700號街區（15700 block of Mclntosh Ave.），案發時間在4月30日（周日）凌晨1時許。

據警方資訊，案發日凌晨1時04分，警員接到報警電話趕到案發住宅進行安檢，在屋內發現被刺女子，雖經過急救人員搶救，終因傷勢嚴重不治，當場宣布死亡。兇手是32歲的張思博（Sibo Zhang 譯音），以謀殺罪被捕，關押在西谷拘押中心，不得保釋。

據記者到案發現場採訪到的居民表示，受害女子和兇手深居簡出，租住聯排屋的其中一個單元。兩人經常點外賣充飢。也有華人鄰居看到過兩人外出，指出兇手個頭較高，身形適中，看不出是脾氣暴躁的人。兩人很低調，不願意與周圍鄰居交流。