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北美僑領張德芝因病辭世 僑界不捨

記者張庭瑜／洛杉磯報導
張青（左）與張德芝（右）在訪問行程中合影，兩人都積極參與和重視社區事務。（張青／提供）
張青（左）與張德芝（右）在訪問行程中合影，兩人都積極參與和重視社區事務。（張青／提供）

僑務諮詢委員，社區知名人士，同時也是北美華人會計師協會現任榮譽理事長張德芝，4月20日（周四）因病逝世。家屬已訂5月13日（周六）上午10時在玫瑰崗紀念公園（Rose Hills）的天空玫瑰廳（Sky Rose Chapel）舉行張德芝的家祭和公祭。

張德芝的妻子在報刊的訃聞寫到，「在人生道路上，他是我同甘共苦的夥伴，我們共渡了46個春天，如今你放下所有病痛，離我而去。我只有帶著你的愛，獨自行航，直到和你在天際相會那一天。」

張德芝生前積極參與社區活動多年，在僑界廣為人知。他擔任過橙縣僑務委員、僑界急難救助協會會長、北美華人會計師協會監事長等多職，對僑界做出重要貢獻。同時，他在會計專業領域擁有超過50年的豐富經驗，並樂意提攜後輩，給予後輩支持和指導。

北美華人會計師協會會長張青受訪時指出，近年來張德芝的健康不如以前，儘管如此，他仍然積極參與社區服務活動。兩人更約定在完成工作後一起聚餐，但由於張德芝去世，再也無法實現這個約定，讓他感到非常遺憾和心痛。

協會理事長李崇正表示，張德芝是經驗豐富且優秀的會計師，以獨立、公正、客觀和熱忱聞名，他不僅在工作中表現優秀，也以優秀的品德和態度對待人事而備受尊敬。張德芝加入協會多年來，對提升專業水平和服務社區有顯著貢獻。他特別關注橙縣僑社，為社區的經濟和老年人福利努力。他舉辦專業講座和活動，提供服務給社區，積極參與各項會計師協會活動。而直到他生命的最後時刻，他也一直考慮著僑民的福祉。

玫瑰崗紀念公園地址：3888 Workman Mill Rd, Whittier, CA, 90601。聯絡人劉沛君（Margaret Liu），電話：714-995-3700；李崇正（Edward Lee），電話：626-453-8781。

張德芝（右二）無論是社區活動、會計師協會聚會，還是其他社交場合，他都非常積極參與...
張德芝（右二）無論是社區活動、會計師協會聚會，還是其他社交場合，他都非常積極參與並投入其中。（張青／提供）

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