河濱縣遊民比去年增12% 擁有孩童家庭數量增加

河濱遊民2023年數量較比上一年增加12%。（取自河濱幫助遊民官網）

據南加內陸河濱縣（Riverside）近日對當地遊民 數量統計顯示，同比2022增加12%，露宿街頭遊民的數量攀升，而收容中心遊民數量略有下降。

這項關於當地遊民數量統計報告於5月9日呈交縣政委員會。報告還表明雖然18至24歲年齡段的遊民數量下降，但遊民群體中的無住房退伍軍人、年長居民和擁有孩童家庭的數量增加。

報告所提供的數據，來自1月25日清晨的實際調查，這項活動是聯邦規定要求對縣域遊民數量的核查，超過千名志願者參與調查。通過了解遊民實際人數，並在住房、健康照顧及其它方面提供幫助。

河濱縣與加州 其它地區一樣，在租金 上漲和住房價格持續增加下，部分居民收入跟不上價格上漲，從而導致遊民數量增多。自2020年以來，河濱縣遊民人口增加29%，這僅僅是經過清點的遊民數量。

在這次對遊民的清點活動中，聖伯納汀諾縣（San Bernardino）遊民增加了26%。

這次年度遊民數量變化統計顯示，河濱縣發現遊民3725人，較比2022年的3316人，增加12%。街頭露宿遊民增加23%至2441人，收容中心遊民下降4%至1284人。其中無家可歸的退伍軍人暴增31%，帶小孩的遊民家庭數量增加12%，年長遊民增加6%。18至24歲年齡段無家可歸者下降27%。

河濱市作為該縣規模最大的城市，遊民數量較多，有無家可歸者977人，其後分別是印第歐市（Indio）427人、海梅特市（Hemet）273人、棕櫚泉市（Palm Springs）268人，以及茉莉塔市（Murrieta）165人。據報告，大約五名無家可歸者中，就有一人是首次經歷遊民生活，露宿街頭。

在呈報給縣政委員們的備忘錄中，官員表示，當地遊民數量增加，與貧困及缺乏可負擔住房因素有關。大約四分之一的露宿街頭遊民，將家庭破裂因素作為導致他們目前處境的主要原因，其次是缺乏收入和失去工作。

從正面角度看，河濱縣遊民持續增加的速度有所下降。報告指出，自2022年到2023年，遊民增加了12%，而2021年到2022年這個比例是15%。

自2022年開始，河濱縣不僅對遊民數量做核查，還向受訪者提供幫助。在志願者接觸到遊民中，大約三分之一的遊民表示需要提供幫助，最主要的是提供住處、確保福利和獲取食品。