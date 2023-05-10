洛杉磯直航上海 首航經濟艙單趟優惠價1600

東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

中美新增直飛航班讓南加華人歡欣鼓舞，東方航空公司首先恢復洛杉磯 、上海的直航，日前宣布5月20日首航，單程經濟艙機票價格低至1200美金，比一些轉機航班的價格還便宜。洛杉磯飛上海的首發經濟艙1600元。

東航 宣布在5月20日（諧音「我愛你」）這個充滿愛意的日子，從上海直飛洛杉磯首航，經濟艙最低價格1200元美金左右，折合人民幣約8300元左右。從各大票務平台目前的信息來看，這個價格算是充滿誠意，比很多轉機航班的票價還便宜。

東航此次新增直飛航線 ，每周日從洛杉磯直飛上海的MU586。疫情發生後至結束，中美機票價格一直居高不下，5月20日當天，從上海飛洛杉磯的單程經濟艙機票價格，轉機航班均價都在1300元以上，因此東航的直飛低價無疑吸引眾人關注。

當然，也有一些特別低廉的轉機航班，價格低至七八百，但至少需要轉機兩至三次，總行程時間超過40多個小時，不是一般旅客可以承受。特別對於老人、兒童乘客來說，如此折騰的轉機無法消受，選擇直飛航班肯定比轉機方便很多。

票務平台顯示，東航5月21日洛杉磯直飛上海，首發經濟艙價格低至1600元，此價同樣低於同期的其他赴華轉機航班。一些熱門轉機航線，包括在台北、首爾轉機，當日價格都在1700元以上，且很多航班都需要提供當地的過境簽證。

對於東航目前在線公布的直飛價格，洛杉磯票務人士顧彬彬認為很優惠。暑季飛行旺季即將到來，包括中轉航班在內，各航司的票價都已開始悄然漲價。從目前價格來看，6月美飛中高峰期，東航洛杉磯直飛上海的經濟艙價格最低2000元左右，7月份全月經濟艙低至1600元，相比其他航線，確實優惠不少。不過機票價格隨時隨市場需求變動，民眾應以自己當前查詢的價格為準。

中美直飛航班宣布增加後，民眾最關心的就是機票價格是否會降低，顧彬彬表示，在爭奪暑期市場的廝殺戰中，東航此次的定價策略比較人性化，接下來就需要關注低價策略能否促進整體市場價格的調整。

對於如何購買優惠的機票價格，顧彬彬建議，新增航班上線初期，價格通常都會很優惠，乘客看準了就應直接下單購買，不要猶豫，因為優惠和特價票額有限。接下來機票價格如何浮動，還要基於整個市場的動態變化。