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飛中航線增班配額 4中資航空補滿

記者張宏／洛杉磯報導
LAX機場旅客眾多，慢慢恢復至疫情前水準。（記者張宏／攝影）
LAX機場旅客眾多，慢慢恢復至疫情前水準。（記者張宏／攝影）

聯邦運輸部（DOT）日前允許中資航空增班至每周12班，目前國航、東航、廈航已先後向運輸部遞交增班申請。業內人士9日透露，南航也已遞交申請，申請增加洛杉磯直飛廣州航班至每周兩班。這意味著四家中資航空的配額已全部加滿。

中美航空5月北美航班直飛班次概況。 資料來源：採訪整理 張宏/製表
中美航空5月北美航班直飛班次概況。 資料來源：採訪整理 張宏/製表

聯邦運輸部3日宣布中國航司可在中美航線上增班至每周12班（之前為每周8班），即日起立刻允許增班。國航、東航、廈航各增加一班。國航在3日遞交了紐約飛北京的申請，5月27日至10月28日期間每個周六新增紐約飛北京航線。

廈門航空將在5月20日至10月28日期間，在原有洛杉磯飛廈門每周兩班基礎上，新增第三班，這意味著每周一、三、五三班從洛杉磯出發。東方航空將從5月20日至10月28日期間，新增洛杉磯至上海浦東航班，每周日執飛。

南航也於近日遞交增班申請，如航班批復，南航從5月27日至10月28日期間，每周將有三個航班從美國直飛中國，包括兩班洛杉磯飛廣州，一班紐約飛廣州，同時每周還有一班為加拿大的多倫多飛廣州。洛杉磯出發日期為周二和周日。 具體航班信息可關注南航美國官網，通過航班查詢和北美資訊欄目，來瞭解最新航班情況。同時南航現在正是會員日活動期間，有明珠經濟艙升艙和明珠金銀卡升級體驗。

對於新增航班，華人民眾表示喜聞樂見，但還覺得遠遠不夠。近日往返中美之間的華人日益增多，剛從深圳探親回來的劉女士表示，三年沒回去，這次回去待了兩個月還覺得不夠，今年還想回去看望家人。目前雖然航班選擇變多，機票價格也從數千元降至1000多元，但是來往的旅客也增加很多，供不應求，現在機場和航班上都是人滿為患，希望能盡快恢復到疫情前的航班數量。

以上新增航班目前都在申請中，最終航班日期以官方網站為準。

洛杉磯 東航 北京

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