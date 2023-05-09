洛市旅遊復甦 今年迎客5000萬 將達2019年的98%

洛杉磯知名地標「Hollywood Sign」。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯 旅遊局（Los Angeles Tourism）宣布，洛杉磯市的旅遊業在2022年產生了345億元的商業總銷售額，達到2019年水平的91%，已幾乎恢復至疫情 前水平。

根據報告，在2022年總共產生了超過52萬8200個與旅遊相關的職業，並產生了30億元的州和地方稅收，其中包括2.87億元的城市普通基金，用於支持所有洛杉磯人的基本服務。 由於旅遊業的發展，洛杉磯市每個家庭每年節省893元的州稅和地方稅。 此外，酒店需求在2022年增長，已售出近3000萬個過夜房間，達到2019年的96.3%。 到2023年，酒店需求預計將達到3100萬個過夜房間，是2019 年水平的102%。

洛杉磯旅遊局強調了，對該地區酒店行業越來越感興趣的重大投資。 自2020年2月以來，洛杉磯地區增加了7400多間酒店客房，包括最近開業的洛杉磯康萊德（Conrad）和洛杉磯市中心的Moxy和AC 酒店。

洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）表示：「隨著我們朝著更強大、更安全、更健康的洛杉磯邁進，重要的是要認識到旅遊業在改善洛杉磯人生活方面發揮的重要作用，旅遊業的強勁復甦為洛杉磯的每個社區和家庭提供了持久的經濟機會，我很自豪能夠繼續支持這種增長。」

在2022年，洛杉磯接待了4620萬遊客，其中包括4190萬國內遊客和430萬國際遊客，這意味著總遊客量恢復到2019年水平的91.1%。 到2023年，預計將迎來近5000萬遊客，總遊客量將達到2019年水平的98%。

其中，國際訪客仍然是洛杉磯旅遊業的重點。 二十多年來，洛杉磯一直是美國唯一一個在海外設有全職辦事處和團隊成員的目的地，有七個辦事處在整個大流行期間保持開放和運作。該戰略為洛杉磯旅遊局提供了保持敏捷性以實現業務多元化的能力，並創造了先發優勢以增加市場份額。 2022年國際遊客增加近200萬人次，較2021年同比增長81.7%。洛杉磯2022年國際遊客量的前五大來源分別是墨西哥 （144 萬）、加拿大（59 萬）、英國/愛爾蘭（30萬）、法國 （24萬）和澳大利亞／紐西蘭 （23萬）。