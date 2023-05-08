學生被當搖錢樹？南加大被控收費貴 課程卻與宣傳不符

南加州大學開放線上課程提供社會工作碩士學位，但近日卻被指控與營利公司合作，向學生索取高價學費。（圖：記者陳懿提供）

洛杉磯 時報（LA Times）報導，南加州大學 （University of Southern California）4日在一項集體訴訟，指控校方錯誤推廣線上的社會工作（Social-work degree）碩士學位課程來招募學生，實際課程卻與宣傳不符，引誘不了解其中差異的學生，把他們當成「搖錢樹」收取高額學費。

提交給洛杉磯高等法院（Los Angeles County Superior Court）的訴狀中指出，南加大 在宣傳時表示線上課程的內容和實際校內教授的一樣，但實際上包括講師、課程、實習安排，還有其他服務，都外包給一家名為2U Inc.的營利教育公司。

南加大在一份聲明中表示，將會在收到訴狀後詳細審查。但該校卻否認對選修線上課程的學生，提供不同程度的課程，表示該課程受到社會工作碩士學位的認可，在線上和線下提供的內容都是相同的。

校方還表示近幾年已經對該領域進行全面改革，在2022年將社會工作碩士學位的學費減少25%。在2022年間該學院致力於將該計畫在財務上更具可持續性，同時也加強對學術事務、課程，還有學生健康的監督。

而這起訴訟只是近幾年來來社會工作學院收到的醜聞之一，但是該學院曾因提供線上學習，被譽為南加大最傑出的學院之一。透過線上課程獲得社會工作學位的計畫，是由社工學院院長弗林（Marilyn Flynn）在2010年提出，透過該計畫得到碩士學位的人，包括現任洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）。當時她擔任國會眾議員，且在免學雜費下就讀。

訴狀宣稱，與2U公司的合作使得南加大的社會工作學院成為美國最多學生的學院，從2010年的900位學生到2016年3500名學生；隨著人數增長，學費在2021年也攀升至11萬5000元。但實際上，學生人數上升並沒有為學校帶來更多收益，所以線上碩士學位的課程，才會採用一組與校內完全不同的教師授課，也就是並未聘用校內實體課的世界一流的教師。而在南加大在洛杉磯市中心的高樓大廈簽約了昂貴的辦公室空間之後，市場上出現了更多較便宜的類似碩士學位課程，包括北嶺加州州立大學的兩年制在線課程，收費才4萬6000元。

南加大為了讓更多學生參加在線課程，導致錄取了不合格的學生和採用激進的招聘做法，以致又進一步削弱了學習體驗和社會工作項目的整體聲譽。

訴訟還宣稱，南加大在宣傳課程的時候，利用「反向紅線」的手法，也就是根據種族、年齡、性別，和其他被認為最有可能接受錄取通知的特徵，來定位人群。例如需要社會幫助的非裔和拉丁裔女性，最容易被成功招募來就讀，而家境優渥的白人女性則相對的被認為較難招募。