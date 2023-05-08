ADU增額外空間 自住出租雙贏 成為新風潮

經張小姐布置後的客廳，十分溫馨，其中沙發和書架由房東借出。（圖：受訪者提供）

近年來，南加許多華人開始利用自家空閒面積建造附屬住房單位（Accessory Dwelling Units，簡稱ADU），用於自住或出租，在增加收入的同時，也為租客 提供更多選擇。

在蒙特利公園市（Monterey Park），李女士自家後院建造了2B1B（兩房一浴），從2019年起已接受三批租客，目前入住的租客張小姐及朋友，是在貨比三家後才決定簽約，她們至今仍對透過ADU建造房間的租房體驗十分滿意。

加州 政府為解決住房需求增加，2017年1月1日開始實施SB-1069法案，俗稱ADU法案，讓擁有獨立屋的居民可以合法在自家土地加建，或改建最大面積達1200平方呎（某些地方政府規定的加建或改建面積可能更小）。

2020年1月，加州政府又推出針對ADU的新法案，放寬了一些對ADU建造和使用的限制。李女士2018年初購入蒙市一套老房，決定推掉重建。為了充分利用土地，李女士選擇建造了前後屋，後屋即透過ADU建造，建在車庫旁，內設兩間臥室、一間衛生間、一個廚房，面積為800平方呎。該建築工程於2018年5月動工，2019年6月建成，花費約95萬元。

ADU的建房從2019年年末開始出租，租客張小姐和友人是在2022年9月中旬搬入，是該屋的第三任租客。在決定簽約前，張小姐和友人已在蒙市、阿罕布拉市（Alhambra）、亞凱迪亞市（Arcadia）約看了五、六戶房屋，房型皆為2B1B，價格在1900到2300元間不等。

但這些房屋基本都是沒裝修過的老房，基礎設施欠缺，沒有家具和電器，且水電網費要單算。同時，這些房屋都在二樓，想到要搬家抬東西上樓，還得購置洗衣機等大型家電，讓張小姐打退堂鼓。

蒙市的ADU是張小姐看的最後一間房，她走進房屋時就很喜歡，因為空間寬敞，光線充足。該ADU每月租金為2200元，包括水、電、網，對比之前看過的房屋，張小姐認為非常划算。這套ADU配有冰箱、洗衣機、烘乾機等大型家電，無需張小姐再購買，且房屋在一樓，搬家也方便。值得一提的是，房東 李女士還允許張小姐借用自家閒置的家具，張小姐因此獲得了「免費」的沙發、餐桌、床墊等，省去了很大一筆費用。

張小姐和友人入住ADU已八個多月，她們認真布置了空間，也愈來愈喜愛該住處。張小姐通常居家上班，她可以從客廳的落地窗看到房東李女士打理的菜園，這讓她在工作時也能收穫好心情。同時，張小姐和友人還發現，因為該社區居住的多是中老年人，且有多位華人，環境非常安靜，幾乎沒有被噪音吵到過。張小姐與李女士一家也相處得很好，李女士偶爾還會送點菜給張小姐，在租房的過程中收穫人情的溫暖，這是張小姐未預見的。

房東李女士也對租客很滿意。她說，兩個租客小姑娘很懂禮貌，不會製造噪音，也按時繳房租。這樣出租房屋又增加收入，又不影響到自己原本的生活，很省心。

建造ADU已成為新風向，建議在建造前先了解當地的法律法規，以確保建築符合當地的規定。