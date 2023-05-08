南加養狗好燒錢 網友直呼「吞金獸」

狗狗日托班有專人照顧。（世說新聞團隊／攝影）

狗是人類忠實的朋友，許多愛狗人士將狗當成寶，不僅悉心照料，甚至一擲千金。許多走上狗生巔峰的狗狗，日子過得甚至比人還優渥。那麼在南加 ，養一隻狗狗開銷究竟需要多少呢？

（視頻來源：世說新聞團隊）

美容一次 花費上百

狗狗的日常開銷除了飲食支出，還有保健品、玩具、衣服、美容洗澡費用、零食等花費。家住洛杉磯 的陳女士家有一隻巨型貴賓犬，她每個月都會給狗狗進行一次美容，加上剪毛、非治療性的清潔牙齒和耳朵以及小費，一次是110元左右。為了狗狗的健康，她還會購買鈣片、魚油、益生菌等保健品定期給狗狗吃。

一袋小小的凍乾要30多元。（世說新聞團隊／攝影）

在位於巴沙迪那市（Pasadena) 的一家知名寵物商店，有給狗狗吃的各種零食、罐頭、食物，還有玩具和日用品等，琳瑯滿目的商品甚至「比人的物品還齊全」。從價格來看，狗狗的一包牛肉乾要十幾元，一包小小的凍乾高達30多元，一個小小的玩具也要賣十多元。此外，一雙狗狗的小鞋子售價35元，而一件狗衣服則需要46.99元，這讓世說新聞團隊成員感嘆「比我的衣服還貴」。

狗狗慶生 專用蛋糕

除了日常開銷，許多寵物主還會在狗狗生日時特地購買蛋糕慶生，為此也衍生出不少家專注於狗狗蛋糕的商家。例如在洛杉磯有好幾家分店的The Dog Bakery就有專門的狗狗蛋糕訂製服務，可以選擇各種樣式的蛋糕，還可以在上面寫上愛犬的名字，所有的原料都是天然無添加的狗狗專用食物製成，例如甜菜、角豆等，價格在29.99元到59.99元不等。

狗狗專用食材製成的蛋糕。（世說新聞團隊／攝影）

日托寄養 專人遛狗

除了好吃、好穿，狗狗日常的精神生活，寵物主們也是煞費苦心。例如有的寵物主白天需要去公司上班，但又不想長時間將狗關在籠子裡，或擔憂牠們倘若在家自由活動，會因無聊破壞家具，就會將狗狗們送去專門的日托中心。在那裡狗狗們可以與其他的寵物狗玩樂，還有專人照顧並帶它們玩，使狗狗主人上班時，狗狗不至於孤單寂寞。這類日托中心，白天價格約7元每小時；過夜的價格是66元，與汽車 旅館Motel的價格相似。在日托中心過夜，每隻狗可獲得一個單間，並配有空調與監控攝像頭，方便寵物主隨時查看狗狗的狀態。

有的寵物主不滿足讓狗狗長時間在日托中心的室內活動，希望他們的狗狗能夠在室外遛跑會更開心。只要在日托的基礎上加錢，部分機構也提供日托過程中的室外遛狗服務，價格是每15分鐘15元。倘若不使用日托，而是專門找人幫忙遛狗，收費可能更高。因為有利可圖，近年也催生出專門的遛狗服務，有好萊塢遛狗人因此年收入50萬元。

訓練課程 全套上千

許多寵物主為了讓狗狗更乖，會在狗小的時候送去訓練課，學習握手、坐下及生活習慣等行為。這類課程價格浮動範圍較大，通常一節課需要100元左右，整套訓練需要千元左右。

對於狗狗的花費支出，許多南加網友也紛紛曬出帳單，驚嘆「一算嚇一跳」。一位居住在洛杉磯的網友在網上曬出自家狗狗的月帳單，加起來需要660元，並且這位網友對狗狗的花費已經算是比較合理，還有網友說，光兩個月就給狗狗花了2200元，簡直是個吞金獸。