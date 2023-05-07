洛市擬建13.5萬套新宅 增加包容性住宅 遊民巷也會開發

遊民巷（skid row）部分區域將被開發蓋房，但需滿足80%的可負擔房屋比例。（本報資料照片）

洛杉磯 市議會通過了兩項重大的土地使用分區計畫（zoning plan），如果成功實施，將在未來20年內為洛杉磯市中心帶來10萬套住房，若再加計好萊塢 地區，總計新建13萬5000套住房。

根據洛杉磯市政府3日通過時提供的資料，此次批准的「DTLA 2040」計畫，將為洛杉磯市中心帶來10萬套新住房；規畫區域從會議中心（Convention Center）向東延伸到藝術區，向北延伸至華埠 。

在市中心的規畫文件中，新增一種「包容性」住房規定，要求新建住房項目須包含一定比例的可負擔住房，且若開發商將更多的可負擔住房納入在內，他們將獲准建造更大規模的開發項目。不過，包容性要求不適用於辦公樓或製造空間轉換為住房的情況。

市議會還開放了遊民巷（skid row） 的一部分區域進行住宅開發——北至第五街，南至第七街，西至San Pedro街，東至中央大道。但在該區域內，開發商被要求建造包含至少80％可負擔住房的項目 ，這一要求比市中心其他地區高出很多。

同時，市議會也通過了好萊塢地區的規畫更新方案，新計畫將為該地區帶來3.5萬套住房。在新方案中，若開發商在項目中包含一定比例的可負擔住房，將被獲準建造規模大於正常規定的建築物。

市政官員表示，這兩份規畫文件均在疫情之後制定，將為該市提供新的保障措施，以防止人口外流。同時，兩份計畫都採用新策略刺激可負擔房屋的開發，即建造至少一部分房屋租金低於市場價格的公寓樓，且這些房屋需要保證長達99年的可負擔性質。

洛杉磯市政府有義務定期更新該市34個社區的土地使用分區計畫，包含對新公寓、辦公樓和其他項目的建造位置和方式的規畫。