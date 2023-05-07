洛市豪宅稅上路 房市交易急凍 4月只剩2戶

洛市豪宅稅導致房市交易急凍。（取材自房屋平台Shawn Cordon Real Estate Photography）

2022年11月公投 過關、2023年4月生效的「ULA措施」（Measure United to House LA），也就是一般稱為豪宅稅（Mansion Tax）的新制，已使洛杉磯 市的豪宅市場急凍。洛杉磯時報指出，3月間，超過500萬元的交易成交戶數為126間，4月只剩下2間。

4月交易的兩間，一間是布倫伍德（Brentwood）的570萬元房舍，另一間是維尼斯（Venice）750萬元者。

市府實際收到的稅金僅52萬8000元，這與原本的預期相去何止萬里。豪宅稅原本打算對交易價格超過500萬元的課徵4%的稅金，根據2021年至2022年的交易結果，樂觀預估可以進帳9億元。今年3月，市府的預估已經下調成2023年7月至2024年7月稅收6億7200萬元。

4月市長發表咨文時，豪宅稅的稅收已經降到1億5000萬元。而且，豪宅稅還波及商用市場。

當然，目前的觀望態度有兩種成因：第一是屋主惜售，直到買方願意負擔稅金才願意成交；第二是挑戰豪宅稅的訴訟案件正待審議，萬一法院裁定豪宅稅不合憲，賣家再出手也不遲。

因此，在豪宅稅生效後還願意賣的，都有非賣不可的苦衷。市府這邊，也有猶疑之處，因為市府必須預留準備金，萬一敗訴才有錢退還給賣方，所以除非稅收已經超過市長預期的1億5000萬元，就不能動支於提供合宜宅或遊民 安置。

最後，所謂的道高一尺、魔高一丈，律師與房仲這邊也有「對策」。洛時指出，避開豪宅稅的已知方法有好幾種，一是分拆出售，每一塊地價格不超過500萬元；其次是出售地上權而非土地，然後也可以把仲介費先隱藏起來，以壓低檯面上的售價。