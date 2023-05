哈岡遊民安置說明會 正反兩方爆激烈爭執

反對在當地建立永久性遊民收容中心,哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心抗議洛杉磯縣政府,兩派人士數度激烈爭執,相互嗆聲,場面火爆。(記者楊青/攝影)

抗議洛杉磯 縣政府要在當地建立永久性遊民 收容中心,哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心嗆聲,大批民眾與少數支持者數度發生激烈爭執,場面火爆。

傍晚時民眾擠爆整個社區中心,他們高舉「Kids Safty First」、「Protect Our Community」、「We want Safety for our community」、「Too close to our school」,反對在當地建設永久性遊民中心,以及「Community is ours」「Votes」、「No Representation from our community」等標牌,譴責洛杉磯縣政府在沒有廣泛徵求民意的基礎上,强行將帶有安全隱患的計劃强加給社區。一名華裔民眾高舉的中文標牌上寫道「給我安全社區」,相當醒目。

洛杉磯縣政府當晚派出了縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis)團隊主管房屋和遊民事務的助理、遊民中心設計人員等組成的團隊,解說哈仙達岡七街村(7th Avenue Village at Hacienda Heights)從臨時庇護站變成「永久」遊民收容中心的建設計畫。該團隊表示,將原來的142間客房改建成帶有小廚房的小型公寓建設工程,將在2023年7月開始施工,預計2024年11月竣工,遊民將從2024年底開始入住,2025年春末全部租出。

對於政委團隊的說明,引起現場民眾群情激憤。不少民眾表示,洛縣 政府4日晚所謂的社區公聽會形同虛設,縣政府當晚不是來徵求民眾的意見,而是將已經設定好的遊民中心計畫通知居民,但「這是我們的社區,我們是納稅人,為什麼對社區安全無話語權?」

現場民眾對官方代表的發言不斷發出「liar」的噓聲,不少民眾對著政府代表拇指朝下。但也有幾名支持者在現場高呼「housing is human right(住房是人權)」。原定一小時的公聽會,在火爆的場面中持續近兩小時。洛縣警局十多名警員在現場維持秩序。

哈崗華人協會方孝偉會長表示,縣政府將哈岡第七街村從臨時庇護站變成「永久」遊民收容中心,事關整個哈岡和附近地區的安全及所有的民眾生活品質。核桃市議員、38區聯邦眾議員競選人秦振國也上台發言,他表示,政府的決定應該以大多數民眾的利益為優先考量,而不是為少數人的利益傷害大多數人的利益。