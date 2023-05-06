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哈岡遊民安置說明會 正反兩方爆激烈爭執

記者楊青／哈仙達岡報導
反對在當地建立永久性遊民收容中心，哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心抗議洛杉磯縣政府，兩派人士數度激烈爭執，相互嗆聲，場面火爆。（記者楊青／攝影）
反對在當地建立永久性遊民收容中心，哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心抗議洛杉磯縣政府，兩派人士數度激烈爭執，相互嗆聲，場面火爆。（記者楊青／攝影）

抗議洛杉磯縣政府要在當地建立永久性遊民收容中心，哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心嗆聲，大批民眾與少數支持者數度發生激烈爭執，場面火爆。

傍晚時民眾擠爆整個社區中心，他們高舉「Kids Safty First」、「Protect Our Community」、「We want Safety for our community」、「Too close to our school」，反對在當地建設永久性遊民中心，以及「Community is ours」「Votes」、「No Representation from our community」等標牌，譴責洛杉磯縣政府在沒有廣泛徵求民意的基礎上，强行將帶有安全隱患的計劃强加給社區。一名華裔民眾高舉的中文標牌上寫道「給我安全社區」，相當醒目。

洛杉磯縣政府當晚派出了縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）團隊主管房屋和遊民事務的助理、遊民中心設計人員等組成的團隊，解說哈仙達岡七街村（7th Avenue Village at Hacienda Heights）從臨時庇護站變成「永久」遊民收容中心的建設計畫。該團隊表示，將原來的142間客房改建成帶有小廚房的小型公寓建設工程，將在2023年7月開始施工，預計2024年11月竣工，遊民將從2024年底開始入住，2025年春末全部租出。

對於政委團隊的說明，引起現場民眾群情激憤。不少民眾表示，洛縣政府4日晚所謂的社區公聽會形同虛設，縣政府當晚不是來徵求民眾的意見，而是將已經設定好的遊民中心計畫通知居民，但「這是我們的社區，我們是納稅人，為什麼對社區安全無話語權？」

現場民眾對官方代表的發言不斷發出「liar」的噓聲，不少民眾對著政府代表拇指朝下。但也有幾名支持者在現場高呼「housing is human right（住房是人權）」。原定一小時的公聽會，在火爆的場面中持續近兩小時。洛縣警局十多名警員在現場維持秩序。

哈崗華人協會方孝偉會長表示，縣政府將哈岡第七街村從臨時庇護站變成「永久」遊民收容中心，事關整個哈岡和附近地區的安全及所有的民眾生活品質。核桃市議員、38區聯邦眾議員競選人秦振國也上台發言，他表示，政府的決定應該以大多數民眾的利益為優先考量，而不是為少數人的利益傷害大多數人的利益。

遊民 洛杉磯 洛縣

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